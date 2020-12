ProAgri SA 250

This post is also available in: English

“Those who can, do; those who can’t, teach.” Met apologie aan George Bernard Shaw wat die gewraakte stelling in 1903 geskryf het, gee ek graag my weergawe daarvan: Die wat nie kan boer nie, skryf daaroor! Wat anders motiveer ’n joernalis om in landbou te spesialiseer as die droom om self eendag te boer?!

Vir min van ons is dit ooit beskore om ons weg te vind tot in ons eie trekker se kajuit of om tussen ons eie beeste te staan. Die meeste van ons kom darem genoeg op plase om te weet dat die romantiese voorstelling van ’n idilliese lewe op die platteland nie altyd verband hou met die werklikheid nie, maar ons weet ook dit is vir seker lekkerder op die plaas as in die stad! Van Januarie af gaan ek na nege jaar in die tuig as redakteur van ProAgri my plaasvere ’n bietjie regskud en die juk van spertye oorgee aan die jonger garde.

Jaco Cilliers sal die leisels oorneem en saam met ’n stewige bestuurspan ProAgri nog vinniger vorentoe laat galop. Ek gaan nog betrokke bly as spesialisskrywer en help met ProAgri se nuwe televisie- en video-afdeling, asook ons uitbreidings verder in Afrika. Met ander woorde, ek gaan nou net al die lekker werk doen, terwyl ek bietjie meer aandag gee aan die Bremners se boerdery, Kleinskuur Aquaponics. Dit is nou wel nie beeste en trekkers nie, maar darem visse en groente! Kom loer gerus in by www.ksba.co.za om te sien wat ons doen.

Boerdery in Suid-Afrika was nog altyd aan die voorpunt van tegnologie, maar in hierdie afgelope amper-dekade het ek gesien hoe gryp ons boere die nuwe moontlikhede van tegnologie aan om mededingend in die taai wêreldmarkte te bly. Sukses word nie meer gemeet in hektare beplant nie, maar in opbrengs per vierkante meter of per boom.

Soos die eb en vloei van getye het bedrywe gegroei en teruggeval, met groot krisisse soos listeriose, uitbrekings van bek-en-klouseer, voëlgriep, slenkdalkoors, stompkopkewer, kommandowurms, sprinkane en aanhoudende droogte wat boere dwing om rigtinggewende besluite te neem.

Daar was ’n sterk swaai na boordboerdery en elke keer as almal in ’n streek oorslaan na suurlemoene, pekanneute, macadamias en deesdae bloubessies, en kommer oor pryse en standhoudende markte neem toe, hoor ons van die baie Sjinese wat almal moet eet!

Boerdery bly maar op sy beste ’n waagstuk, maar een ding weet ek: Net sodra jou knoffel uiteindelik reg is en jou lammers op hulle beste lyk, val die pryse. Luister maar wat die oumense gesê het: Moenie al jou eiers in een mandjie sit nie!

’n Geseënde en veilige Kerstyd vir almal en mag die boodskap van hoop jou begeester en dra deur die nuwe jaar.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za