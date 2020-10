ProAgri SA 248

This post is also available in: English

Die lewe is nie regverdig nie. Boere word nie met dieselfde maatstaf gemeet as ander mense nie. Dit is nie boere wat in die nag rondsluip op ander mense se werf en hulle aanval en besteel, moor, martel en verkrag nie.

Dit is nie boere wat in winkels instorm en alles omgooi, afbreek en gryp wat voorkom nie. Dit is nie boere wat trokke voorkeer en aan die brand steek nie. Dit is nie boere wat dienslewering ontwrig en staak vir meer geld en minder werk nie. Dit is nie boere wat op private eiendom gaan plak en grond steel nie …

Maar na een voorval waar boere uitgelok is en met meer drif as gewoonlik gereageer het nadat ’n polisiebakkie op mense afgejaag het, is boere die hoofbeskuldigdes in die openbare hof van media-teregstellings! Die stroom van wanvoorstellings en ontkennings van plaasmoorde deur politici is so groot dat ’n mens soms voel dit is ’n verlore stryd om op te staan en jou regverdige saak te stel.

Nou is egter nie die tyd om stil te bly en weg te kruip nie. Ons skuld dit aan ons nageslag om standpunt in te neem. In geen omstandighede kan dit ooit geregverdig word dat ’n 21-jarige jongman wreed vermoor en sy liggaam tentoongestel word as een of ander bisarre boodskap nie. Net so sal dit onaanvaarbaar wees dat die onreg ongesiens verby gaan.

Ons weet dat enige protes afgemaak, gekritiseer en verpolitiseer gaan word, net soos ons weet dat boerdery moeilik gemaak word deur droogtes, peste en swak markpryse, maar dit laat ons nie ophou boer nie. Suid-Afrikaanse boere is bekend daarvoor dat hulle slim maniere vind om in moeilike omstandighede te boer. Daar is ook maniere om onreg te bestry en steeds aan die regte kant van die reg te bly.

Op die ou end is dit seker elke boer se wens om net in vrede gelaat te word om te boer, en om al die tegnologie en hulpmiddels wat in hierdie uitgawe beskryf word, te ontgin. Mag jy hierdie lente en nuwe groeiseisoen ingaan bewapen met die inligting om jou boerdery na die volgende vlak van sukses te neem.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za