ProAgri 261

“Uit slote en plas, uit die geurende gras, styg ՚n danklied op ten hemel …”

So skryf Jan FE Celliers in sy bekende beskrywende gedig, Die Vlakte. Dit sal nog ՚n wyle neem voor daar geurende gras in dele van die NoordKaap en Karoo groei, maar al reën dit nie gras nie, reën dit HOOP!

Ons is dankbaar saam met elke boer wat al jare wag vir daardie grys massa vol water om sy koers te vind plaas toe en ons vertrou dit is net die begin.

Oor die algemeen word ՚n goeie reënseisoen voorspel. Dit is ՚n lig voor in die tonnel tussen stygende diesel- en ander insetkoste en Eskom se krag wat alweer opgeraak het. Moontlik het die beurtkrag wat elkeen raak ook gehelp om die besoekerstal by KragDag 2021 tot oor die twintigduisend op te stoot.

Almal wil graag, soos die Doen-ditself-tema van KragDag aandui, onafhanklik raak van falende staatsinstellings. Eie krag beteken ook gewoonlik hernubare kragbronne soos die son en wind, wat nie net goed vir die sak is nie, maar ook vir ons omgewing.

Die konsep van selfstandigheid beteken nie dat elkeen op sy eie alle lewensmiddele hoef te voorsien nie, dit is immers waarom ons sosiale diere is, in gemeenskappe georganiseer wat mekaar kan ondersteun. Met die moderne kommunikasietegnologie hoef ՚n gemeenskap ook nie almal in dieselfde omgewing te woon nie, kyk maar net na al die ondersteuningsgroepe op sosiale media wat gevorm word rondom spesifieke belange.

Die ProAgri-gemeenskap kring ook al hoe wyer uit met vriende in vele Afrikalande wat ook ons Engelstalige publikasies lees en deelneem aan die gratis diens wat www.agri4all.com bied om toerusting en tegnologie te adverteer. Al wat jy hoef te doen om deel te word van die gemeenskap is om deel te neem!

ProAgri glo daaraan dat inligting gratis aan boere beskikbaar gestel moet word. Gaan kuier gerus op ons webwerf en sosialemediaplatforms soos Facebook en Instagram en voel vry om enige inligting

oor tegnologie wat ons daar plaas wyd en syd te deel.

Lekker lees aan hierdie propvol uitgawe!

Die redaksie