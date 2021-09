ProAgri 259

This post is also available in: English

Een van die dae gaan die woord “daggaboer” nie meer net verwys na ՚n padstal in die Oos-Kaap nie. Dit is nou as die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling sy sin kry om die cannabismeesterplan deur te voer.

Volgens die plan kan die bedryf R28-miljard werd wees en 25 000 werksgeleenthede skep. Om dié geleenthede te ontsluit, moet die wetgewing

aangepas word. Volgens die plan moet veral kleinboere en bestaansboere wat tans onwettig dagga plant bemagtig word en deel word van die kommersialisering van die gewas.

Dit is alles pragtige ideale, maar as jy werklik ՚n gewas wil kommersialiseer, sal dit kommersieel verbou moet word in ooreenstemming met wetenskaplike produksiepraktyke deur kommersiële boere. Soos gewoonlik, is kommersiële boere egter nie in die meesterplan ingeskryf nie. Ook in die nuus is die feit dat die Landbank steeds voortsukkel met groot verliese.

Die bank, wat gestig is om boere te help met finansiering, gee geen nuwe lenings aan boere nie en 28% van die boere wat wel by die bank geld geleen het, betaal dit nie terug nie. Die les uit die twee stories is dat dit wonderlik is om kennis te neem van nuwe geleenthede, maar kyk die kat goed uit die boom en wat jy ook al aanpak, probeer om dit sonder skuldmaak te doen.

Dit is altyd lekker om op die kantlyn nuwe eksotiese produkte te ontgin, maar op die ou end soek die verbruiker pap, brood, groente, vleis en ՚n vrug of twee op sy bord. Lees gerus in die uitgawe meer oor meganisasie-oplossings vir kosverbouing. Alles wat in die uitgawe verskyn en nog baie meer is ook te vinde op www.proagri.co.za.

