ProAgri 255

Die winter is op ons! Die draai van die seisoen maak dat almal weer verwarmers aanskakel of kaggels aansteek. Die ekstra komberse en dik jasse word ook nadergetrek. Maar vir die boere is daar ook ander kenmerke wat so eie is aan die koue seisoen.

Dis strooptyd, jagtyd en sop-en-bredietyd. Die stropers is al ՚n geruime tyd van vroegdag tot laatnag besig om die oes van die land af te kry.

Sommige boere het die afgelope jaar blink nuwe stropers aangeskaf om

hierdie taak makliker en vinniger klaar te kry. Lees gerus die berig op bl 10 oor die nuwe Fendt-stroper van die AGCO-stal.

Die jagters kan weer uitsien na die veld, die jagtog en die stories om die kampvuur, veral omdat soveel jagtogte verlede jaar in die wiele gery is deur die COVID-19-inperkings. Wildboere het maar swaar deurgeloop aangesien hulle ook deel van die toerismebedryf is, wat meer as ՚n jaar later nog steeds nie behoorlik kan voortgaan nie.

Suid-Afrikaanse wildboere en Suid-Afrikaanse jagters sal na mekaar se behoeftes moet begin omsien om te sorg dat die bedryf kan voortbestaan. Weerkundiges is dit eens dat ons vanjaar weer ՚n behoorlike, koue winter gaan hê. Boere moet voorbereid wees op ryp in die dele van die land waar dit gewoonlik voorkom.

Die koue winter bring ook kommer vir die mense van Suid-Afrika wat hulleself moet staal teen die derde golf van COVID-19 gevalle. Die regering

maan die publiek om by die regulasies te hou om die verspreiding van die

virus te voorkom.

Wanneer die winter hierdie jaar aan jou jaspunte pluk, kan jy gerus die

jongste ProAgri nader trek en snoesig voor die kaggel sit met ՚n koppie boeretroos. Lees ook die jongste ProAgri-uitgawe op jou slimfoon of rekenaarskerm by www.proagri.co.za.

Jy hoef ook nie onnodig aan mense blootgestel te word in besige koöperasies en winkelsentrums nie. Alles wat jy nodig het, is op www.Agri4all.com beskikbaar.

ProAgri-groete

Jaco Cilliers- jaco@proagri.co.za