ProAgri 249

This post is also available in: English

26 ton bloubessies van ՚n Suid-Afrikaanse boerdery mag nie in Europa afgelaai word nie oor ՚n naam. Die OZblu-bessies is ՚n kultivar wat in Australië ontwikkel is en die kultivarregte word gehou deur ՚n maatskappy, United Exports.

Ross Berries het die plantmateriaal wettig aangekoop en gekweek, en probeer nou sy bessies in die vryemark verkoop. Dit wil United Exports nie hê nie, want hulle wil die hele proses beheer, van plant tot verkoop.

Ek is geen regter nie en weet nie of daar ooreenkomste aangegaan is en of die optrede onwettig is nie. Wat ek wel weet, is dat daar ՚n verskil tussen wettigheid en regmatigheid is en dat enige boer daarop geregtig behoort te wees om sy produkte teen die beste moontlike prys te verkoop. Dit is hoe ՚n bedryf groei.

Vandat daar weggedoen is met die bemarkingsrade in elke bedryf, is boere in Suid-Afrika blootgestel aan skommelings en uitdagings in plaaslike en wêreldmarkte en die boere wat vandag nog boer, is diegene wat geleer het hoe om in die diep waters te swem. Ons boere is nou klaar daar waar hulle geleer het om te veg vir hulle plek in die mark; geen private maatskappy gaan dit sommer net so kom wegraap nie!

In die groentewêreld is almal bekend met internasionale standaarde soos Global Gap; nou is daar ook ՚n wolstandaard om na te streef, alles ter wille van naspeurbaarheid sodat die Europeërs gemoedsrus kan hê dat die ragfynwol vir hulle onderklere van tevrede skape af kom wat deur tevrede werkers hanteer word. Maar ek wonder hoeveel van hulle besef dat van daardie wol letterlik uit ՚n grot uit kom! Kom kuier saam met ons in oom Piet se grot op bladsy 31.

Ek hoop die reën val op die regte tyd op jou plaas. Voorspoed met planttyd en wees asseblief altyd en orals paraat. As jy boer is, is jy ՚n teiken.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za