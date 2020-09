ProAgri 247

This post is also available in: English

Daar is nie bakstene in Pretoria beskikbaar nie. As jy nou iets met bakstene wil bou, beland jou bestelling op wat hulle noem backorder. Daar is ook ’n tekort aan PVC-pype en sekere diktes staalstawe.

As die plaaslike koöperasie dus vir jou vertel die bouery aan jou nuwe skuur of pakhuis gaan bietjie moet wag, glo hulle maar. Dit is nie net ’n klerk wat vergeet het om te bestel nie. Dit is deel van die nadraai van die COVID-19-inperkings.

Fabrieke moes die afgelope paar maande met verminderde werksure en minder personeel oor die weg kom en produksie is agter. As jy vir ’n plaaslike produk wag het jy nog hoop, maar as jy wag vir iets om op ’n skip in te kom … Sterkte!

Ek hoor van trokbestuurders wat ’n week lank voor die hawe in hulle trokke slaap, want hulle kom nie in om te laai nie, of die skip kom nie aan nie of kry nie afgelaai nie. Die hartseer deel is dat soveel van die produkte wat Suid-Afrika vroeër self vervaardig het nou ingevoer moet word. Van ’n selfversorgende land en wêreldleier op sommige gebiede, het ons verander na ’n land wat afhanklik is van buitelandse voorsiening. Ons het kwesbaar geword en ons is afhanklik van buitelandse prysbepalers. Boere voel dit veral in die styging van kunsmispryse!

Wat kan jy doen? Word op jou eie plaas so selfversorgend as moontlik. Ondersoek alternatiewe boumetodes soos strooibaal- of houtmure, probeer om meer natuurlike bemesting in te werk, en soos jou pa en sy pa voor hom, maak goed reg wat breek en leer jou seun hoe om dit te doen. Dit is waardevolle kennis.

Jy dink jy het nie tyd om iets reg te maak nie tot jy maande vir ’n nuwe ding moet wag! Ons tema hierdie maand is groenteen vrugteverbouing. Vrugte is die een bedryf wat geld verdien met uitvoer. Dit is ’n goeie posisie om in te wees, mits jy natuurlik jou kratte gou op ’n skip kan kry!

Geluk aan al die boere wat ’n uitstekende sitrusoes behaal het. Die weer het saamgewerk, maar beter produksiemetodes het sekerlik ook ’n rol gespeel. My hart gaan uit na boere in droogtegebiede soos Steytlerville en ‘n hele paar ander plekke en ek vra ook medeboere met wie dit goed gaan om te help. Saam met die lente kom nuwe hoop, en wat het ons anders as geloof, hoop en liefde – ook vir mekaar.

Lekker lees en boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za