ProAgri 246

Dit was die Duitsers wat die tradisie begin het van koek eet op ’n verjaarsdag en kinderpartytjies hou. Dit was nadat die Egiptenare en Romeine die gewoonte begin het om hulle konings en gode se geboortedae te herdenk. Die nywerheidsomwenteling in Engeland het dit moontlik gemaak dat gewone mense ook toegang gekry het tot luukse eetgoed, soos koek.

In Suid-Afrika is daar maar min koek beskikbaar vir gewone mense, want die bevoordeeldes help hulleself aan lekker dik snye met ekstra versiersuiker. Hulle dink nie eers daaraan dat daar geen koek sal wees as boere nie die grond bewerk en beplant nie.

By ProAgri leef ons saam met die seisoene van plant en stroop, KI en verkoop, droogte en hoop! Hierdie maand vier ons egter fees en ons nooi almal om ’n plan te maak om ’n stukkie koek saam met ons te eet om ProAgri se 25 lewensjare te vier. Op bl 32 vertel ons bietjie meer oor ProAgri se geboorte en grootwordjare en die kinders wat nou al uit die huis uit is en op hulle eie bene staan.

Ons het besluit om vir die verjaarsdaguitgawe dít te doen wat ons die beste doen, naamlik stories aandra!

Lekker lees aan al die stories oor produkte, tegnologie en groei van die verskaffers van landbouprodukte wat die ruggraat van die bedryf vorm.

Met hulle hulp kan jy slim boer!

