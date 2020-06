ProAgri 244

This post is also available in: English

Met apologie aan Laurika Rauch kan ons nou sing: “O dankie tog vir die baie reën, Maar stuur net ’n bietjie dieselien…” Die ooms se masjiene moet almal loop!

Daar is ’n rekord-oes wat wag om gestroop te word, maar êrens tussen Richardsbaai en die plaas verdamp die diesel. Party reken dis pyplyndiefstal, ander raai dat die raffinaderye sukkel om na inperking aan die gang te kom, maar ek wonder hoe Eskom dit regkry om sy kragopwekkers aan die gang te hou … en ek wonder hoekom boere in die Vrystaat beperk word met die hoeveelhede diesel wat hulle kan aankoop met die grote Sasol om die draai?

Ons kyk inderdaad deur ’n spieël in ’n raaisel. Kom ons praat oor die dinge wat ons verstaan. In hierdie lekkerlees uitgawe van ProAgri stap ons ’n virtuele draai deur NAMPO en vind meer uit oor die regte kultivars vir nuwe bewerkingspraktyke, nuwe trekkers, presisie-kunsmisstrooiers, spilpuntbeheerstelsels, die groot rol wat bande en banddruk kan speel, en vele meer.

Dit is ook vir my interessant dat mens ’n nuwe, stewige trekker kan koop vir minder as die prys van ’n bakkie en dat jou trok se dienspakket goedkoper kan wees as jou bakkie s’n! Maatskappye buig regtig agteroor om boerdery makliker en beter te maak. Ons moet nou net die koue, die plaasaanvallers, diewe en regeringsbesluite oorleef, dan kan ons slim vorentoe boer.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za