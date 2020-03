ProAgri 241

This post is also available in: English

Bly kalm en kyk hoe word die mielies ryp. Paniekgolwe spoel deur die wêreld met markte wat tuimel, ’n olieprysoorlog, koronavirusverskrikking en die arme kwesbare rand wat soos ’n tafeltennisballetjie oorreageer op elke brokkie slegte nuus.

Landbou se bydrae tot die ekonomie het in die laaste kwartaal van 2019 met 7,6% ingekrimp en die ekonomie is in ’n resessie. Die droogte word nog steeds gevoel en bek-en-klouseer, met die verbod op veilings, het die bedryf hard geklits.

Groot maatskappye het oornag groot geld verloor en plaaslike maatskappye hou die situasie met groot oë en toe beursies dop. Tussen al die slegte nuus deur troos die ekonoom, Mike Schüssler, darem die boere met die gerusstelling dat mense steeds moet eet. Hulle sal dalk minder gaan uiteet, maar hulle gaan steeds pap, brood, vleis, groente en vrugte eet.

Dit is goed om van al die dinge te weet sodat ’n mens kan voorberei en dalk planne maak vir minder uitvoere en meer plaaslike verspreiding en ook die verspreiding van persoonlike risiko in terme van beleggings.

Aan die makro-ekonomie kan ons nie veel doen nie, ons kan maar net perspektief behou en sorg dat ons nie meegesleur word deur berigte op die sosiale media wat dinge oordryf of sommer net vals is nie.

Ondertussen bly ’n boer se hooftaak om seker te maak alles loop reg op die plaas deur die laatsomer en herfs. In die streke waar die lieflike reën geval het, kan ons sorg dat alles wat ons geplant het gesond bly en dit is ook nou die tyd om vir die volgende seisoen te beplan.

Almal met wie ek gesels streef na een of ander vorm van bewaringsbewerking sonder om een probleem met ’n ander te vervang. Gelukkig is dit nie ’n alles-of-niks-oplossing wat wissel tussen geenbewerking en ploeg nie. Daar is ander maniere soos spoorverkeer, wat in hierdie uitgawe toegelig word.

Lekker lees en hou die voete in die land – dit bly die beste oesbeskermingsmiddel en dis boonop korona-vry!

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za