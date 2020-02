ProAgri 240

This post is also available in: English

Ek wil nie André de Ruyter se werk hê nie. Die afgelope tien jaar het daar al twaalf mense op Eskom se troon plaasgeneem. Die kans is baie goed dat Brutus jou in die rug gaan steek nog lank voor jy tyd gehad het om die warm stoel koud te sit …

Van buite af lyk dit of daar ’n veelvoud van eenvoudige oplossings is soos Turkse skepe wat met gasenergie die tekorte kan aanvul, kernkragstasies wat die natsteenkool-probleem kan oplos, subsidies wat mense sal aanmoedig om kragbesparende gloeilampe te koop of sonpanele en gasstowe aan te skaf en selfs die verkoop van Eskom se bates in ’n poging om die kragvoorsieningskrisis in die land af te weer.

Ongelukkig is die werklikheid nooit so eenvoudig soos dit lyk nie. Net een voorbeeld: Hoe gaan die mense met die “regte konneksies” hulle broodjies aan albei kante botter as Eskom minder diesel aankoop en aanry?

Dit is een ding om veranderings te WIL aanbring, dis ’n ander ding om met die grootste melkkoei van korrupsie in die land te torring! Maar ja! Alle sterkte met die uitdaging mnr De Ruyter. Ons almal bloei, boere ook.

Ons vertrou dat die reën wat op sekere plekke oordadig mildelik uitgesak het darem ’n goeie spoor van hoop gelaat het. Ons ontvang berigte oor die Limpopo wat wyd loop, weiding wat selfs tot in die skordroë Zimbabwe besig is om te herstel en ’n Namibiese boer wat vertel van 200 mm reën in twee weke … en dan nog! Daar is blomme op plekke wat twee maande gelede nog net sandveld was, maar dan is daar ook die dele wat net hoor van reën. Laat ons wat ontvang, onthou om te deel!

Voermaak bly ’n tema in hierdie uitgawe en ons kollig val op water en besproeiing, asook veiligheid. ’n Suksesvolle boer bestuur elke afdeling van sy boerdery noukeurig en veiligheid moenie die uitsondering wees nie. Dit is waarskynlik die grootste risiko wat jou boerdery kan kelder, selfs meer nog as Eskom, kommandowurms en bek- en klouseer, want op die ou end wentel die boerdery om die boer!

Boer slim!

