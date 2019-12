ProAgri 239

This post is also available in: English

“Alles begin met ’n droom,” sê Nick Serfontein, wat deur die Landbouskrywers as Boer van die Jaar aangewys is. Ons betree nou ’n nuwe jaar en ’n nuwe dekade.

Ongelukkig bring die omblaai van die kalender of die oopmaak van ’n nuwe, vars dagboek nie noodwendig vir ons ’n beter reënseisoen, ’n eerliker regering, ’n reggerukte Eskom, ’n einde aan bek-en-klouseer en ’n vriendeliker Jan Taks nie.

Hoekom vier ons dan die aanvang van die nuwe jaar en klink ’n glasie? Miskien omdat ons steeds droom en ons drome gee ons hoop. Ons droom van ’n rustiger en veiliger lewe, ’n beter toekoms vir ons kinders, sukses wat volg op harde werk en ’n bakkie wat nooit breek nie!

Mense wat droom is mense wat bou, en waar in die lewe kry jy ’n beter bouer as ’n boer? Elke plant en elke dier moet opgebou word om produksie te lewer, grond moet opgebou word om die groeiende bevolking te voed, elke liter diesel is ’n bousteen wat elke jaar van voor af gelê moet word.

ProAgri het die afgelope jaar sommer baie nuwe boustene gelê vir projekte waaroor ons al lankal droom en waaraan ons elke dag hard bou. Met 65 000 gedrukte eksemplare van drie verskillende tydskrifte wat in vyf lande versprei word en ’n aanlynteenwoordigheid waarop 250 000 mense elke maand met die druk van ’n knoppie reageer, pronk ProAgri met ’n harde stem.

Ons het by ons bestaande en bekende ProAgri wat die afgelope kwarteeu al oral in Suid-Afrika versprei word, so vier jaar gelede die noorde betree met ’n ProAgri Zambië. Die afgelope jaar het ons begin met ProAgri Botswana, Namibië en Zimbabwe, asook ’n selfoonvriendelike publikasie vir opkomende boere, genaamd GROW.

Groot groei lê ook op die pad vir ons aanlyn koop-en-verkoopblad, Agri4all. com, wat reeds in die hele Suidelike Afrika kopers en verkopers bymekaar uitbring. Hierdie jaar, wanneer ons ProAgri se kwarteeu in landbou vier, gaan ons nog meer goeie nuus tafel toe bring – alles met die oortuiging dat inligting gratis aan boere beskikbaar gestel moet word!

Geniet die eerste uitgawe van die nuwe dekade – ons skryf oor voerproduksie, nog nuwe bakkies, besproeiing, inligtingstegnologie en delf ’n bietjie in John Deere se geskiedenis.

Boer slim!

Annemarie Bremner