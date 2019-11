ProAgri 237

This post is also available in: English

Die borrel gaan bars! So het almal gesê toe wildspryse deur die dak geskiet het en mense op loop gegaan het met eksotiese kleure en kruisings van wild. Daar was toe nooit een harde slag nie, maar mense het hulle vingers verbrand en die mark het bedaar. In ons verlede was daar volstruispaleise en karakoelkonings. Dit het ook nie vir ewig gehou nie.

Hoe weet ’n mens of ’n prys of neiging volhoubaar is, of net ’n mode of uitskieter? Empire, ’n Brahmanbul, is onlangs vir R625 000 verkoop. Hy is reeds ’n vader van 211 en ek vertrou dat sy vrugbaarheid die nodige vrugte sal dra vir sy nuwe eienaar, maar ek glo darem nie dat dit gou die algemene standaardprys vir ’n bul sal word nie.

Een neiging in landbou wat klaarblyklik geen omdraaikans het nie, is dat toerusting groter en slimmer word.

Ons voorbladnooi hierdie maand is ’n Jumil-planter wat 18 meter wyd loop en 39 rye mielies op ’n slag kan plant. Daar is ook ’n artikel oor ’n LEMKENplanter wat vanuit een plantereenheid ’n verspringende dubbelry saad kan vestig met ’n band kunsmis in die middel. Ons berig oor nuwe trekkers met ingeboude selfstuur- en kommunikasietegnologie en oor selfoontoepassings wat plaasbestuur na jou vingerpunte neem.

Ek was so bevoorreg om ’n skelm voorkykie te kry na die nuwe John Deere 8R-reeks ook. As jy op ’n lugkussing wil dryf en kyk hoe ’n rekenaar jou werksverrigting optimaal beplan terwyl vier rusperbande korte mette maak van enige struikelblok in die pad, dan moet jy maar solank jou spaarbussie begin volmaak!

Landbou beweeg in ’n tegnologieparadys in waar Elon Musk met sy ruimteskepe tuis kan voel. En tog kom ons maar elke keer terug aarde toe, want soos die een boer op die Brasiliëtoer gesê het, dit maak nie saak hoe slim die planter is nie, as die staal waarvan dit gemaak word nie van goeie gehalte is nie, help dit niks!

Dit is vir ons heerlik om oor al die tegnologie te skryf, maar altyd met die besef dat alles niks help as dit nie reën nie, as die pryse nie reg is nie en as ons boere nie veilig met hulle werk kan voortgaan nie.

Geniet die uitgawe en boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za