ProAgri 236

’n Ryk sakeman hou vakansie in ’n klein vissersdorpie en hy kyk elke dag hoe die een visserman vroegoggend uitgaan en die bodem van sy skuit vul met vis wat hy mark toe vat en die res van die dag sit hy by sy huis rond en speel met sy kleinkinders.

Die sakeman stap eendag na die visserman en verduidelik vir hom ’n hele sakeplan wat hy uitgewerk het oor hoe die visserman met bietjie ekstra werk later iemand kan kry om vir hom te vang en sy vloot kan uitbrei tot hy uiteindelik sy eie visverwerkingsfabriek kan hê.

Die visserman vra toe vir die sakeman: “Maar hoekom?” “Wel as jy so welvarend is kan ander mense die werk doen en jy kan aftree en met jou kleinkinders speel.” “Waarom sal ek daardie bekommernisse wil hê; ek speel reeds elke dag met my kleinkinders,” was die visserman se antwoord.

ProAgri se voorbladfoto en ’n hele paar van die foto’s wat boere ingestuur het na die Pioneer Weeg en Wen-kompetisie het my laat dink oor die waardes van die lewe.

Natuurlik strewe ons almal na sukses en om iets na te laat vir ons kinders. Daar is niks fout daarmee nie. Ons moet net so nou dan stilstaan en seker maak ons gebruik tegnologie om te lewe en lewe nie om tegnologie te gebruik nie!

ProAgri word van tyd tot tyd oor die vingers getik oor produkte wat deur ons adverteerders aangebied word en wat nie noodwendig vir ’n boer in sy omstandighede of op sy grond werk nie. Ons probeer so ver as moontlik seker maak dat die maatskappye wat adverteer en die produkte wat hulle adverteer bo verdenking is, en ons doen dit veral deur boere wat die produkte gebruik, te besoek en te hoor wat vertel hulle daaroor. Ons beveel ook aan dat boere wat onseker is, behoorlik navorsing doen, met die maatskappy praat en ook met ander boere voor ’n besluit geneem word.

In hierdie uitgawe maak ons ’n behoorlike Kaapse draai en hier is genoeg leesstof om jou goed aan die gang te hou!

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za