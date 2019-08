proagri 234

This post is also available in: English

As jy iets vat wat aan iemand anders behoort sonder om hom daarvoor te betaal, is dit diefstal. Jy kan dit op ’n ander manier probeer beskryf, soos “wegneem sonder vergoeding”, maar dit bly diefstal.

As iemand my grond vat is dit ook diefstal, dit maak nie saak of daardie iemand ’n regering is nie. Om dit te probeer verbloem as “onteiening sonder vergoeding” verander nie die aard van die aksie nie.

’n Besluit is deur die parlement geneem dat Artikel 25 van die Grondwet verander moet word om dit vir die regering moontlik te maak om grond te steel sonder dat die howe hulle daarteen mag uitspreek. Dit word dus gesanksioneerde diefstal, maar dit bly steeds diefstal.

Sedert die nuwe politieke bedeling in 1994 in Suid-Afrika tot stand gekom het, is daar met groot lof oor die Grondwet gepraat wat algar se regte sou beskerm. Helaas, ’n Grondwet is net so sterk soos die wil van die meerderheidsregering. Op baie forums word boere gepaai met versekerings dat dit die uitsondering sal wees en dat landbou as prioriteitsbedryf beskerm sal word. Dit neem nie die beginsel van die saak weg nie.

Die feit dat ’n regering dit nodig vind om die wette te verander sodat hy by sy eie burgers kan steel behoort vir almal ’n aanduiding te wees dat die meerderheidsparty klaaglik misluk het in die uitvoering van sy verkiesingsbeloftes om die massas te bemagtig. Die desperate optrede om die grondslag van ons ekonomie, naamlik eiendomsreg, te vernietig, gaan Suid-Afrika op die lang duur baie kos, baie meer as wat dit sou kos om maar die grond aan te koop.

Om nie te plant nie omdat dit dalk kan hael, is egter ook nie die manier waarop ons in die boerderybedryf dreigende probleme hanteer nie. Dit bly beter om onsself soveel as moontlik ekonomies te versterk om regop in die stryd in te gaan as om voor die tyd oor te gee.

In hierdie laatwinter-uitgawe kyk ons na tegnologie om volhoubare groei moontlik te maak. Lees gerus meer oor waterbesparende besproeiingsoplossings, slim stropertegnologie en frekwensies wat pesdiere verjaag.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za