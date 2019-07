ProAgri 233

This post is also available in: English

Agt jaar gelede het oom Piet van Patensie ’n nuwe lemoenboord uitgemerk, mooi gaan praat met die bankbestuurder, weer eens sy plaas as sekuriteit aangebied, studies gedoen om die beste kultivar te kies, die nuutste grondvoorbereiding- en planttegnieke ingespan, die beste besproeiingstelsel wat hy kon bekostig geïnstalleer en die boord vertroetel tot in volle produksie.

Hy moet aanslae van witvlieg en sewe ander nuwe plae hanteer, nuwe uitvoerregulasies, stygende elektrisiteitstariewe vir die pakhuis, duurder diesel vir vervoer, hael en droogte en vele ander monsters. Uiteindelik is die trokke met ’n lieflike vrag lemoene weg hawe toe en oom Piet kan ontspan. Of kan hy? Nee, want die dokwerkers staak en die lemoene wat daar bly staan is net sy probleem…

Landbou in Afrika het baie meer uitdagings as net produksieprobleme. Vandag praat ons nie eers oor polities gestookte onrus, verkragting van eiendomsreg en die ontstellende moorde op boere nie, net oor ander probleme buite boere se beheer, soos dokwerkers se salarisgriewe en daardie ander wurggreep wat Afrika om die keel beet het ‒ burokratiese rompslomp en omkopery!

Die nuwe vryhandelsooreenkoms (AfCFTA) wat volgende jaar in werking moet tree, klink baie opwindend; lees ook op bl 28 meer daaroor. Die probleme met handel tussen Afrikalande gaan egter oor veel meer as belastingheffings. Dit gaan oor onnodige papierwerk, gebrekkige inligting, ongeskikte en onopgeleide doanebeamptes, swak infrastruktuur en ’n algemene houding van “jy skuld my iets”.

As die vryhandelsooreenkoms DIT kan verbeter dan kan Afrika intern groei en ontwikkel en sal beleggers ook meer gretig wees om betrokke te raak.

Ondertussen moet ons begin dink aan die nuwe somerplantseisoen en nuwe tegnologie, en waar beter as Val Boeredag om alles in aksie te sien. ProAgri loer daar in vandag en ons het ook interessante artikels oor die bestuur van hulpbronne.

Lekker lees en boer slim!

