ProAgri 232

This post is also available in: English

Honderd uitgawes gelede (ProAgri 132) het ek as redakteur by ProAgri aangesluit en daar het nog nie ‘n maand verby gegaan dat ek nie iets nuuts geleer het nie. Ek wonder hoeveel mense kan getuig van so ‘n wonderlike ervaring in hulle werksplek?



Kom ons kyk na ‘n paar van die dinge wat ek geleer het in die proses om hierdie uitgawe van ProAgri op jou tafel te kry.



Ek het geleer dat ‘n goeie sleepwa veel meer as ‘n plat stuk staal met ‘n paar tralies is. Die tegnologie met betrekking tot die verskil in die spanning van die dwarspype beteken dat die sleepwa baie veiliger is en langer gaan hou.



Ek het geleer dat skottels wat in spieëlbeeld (simmetries) gerangskik is beteken dat die werktuig minder skuinsdruk gaan ervaar en makliker reguit gaan bly. Dit is so logies as ‘n mens dit sien, maar ek sou nooit self daaraan gedink het om dit te verander nie.



Nog ‘n interessante een is dat die Gautrein se brûe met sintetiese vesel versterk is.



Daar is nog vragte vol nuus (en lesse) oor tegnologie en nuwe masjiene op ons jongste uitgawe se 100 bladsye. Ek vertrou dat jy ook baie waarde en inligting in hierdie na-NAMPO-uitgawe gaan vind en as jy een van die verskaffers nader op grond van iets wat ons geskryf het, sê asseblief jy het dit in ProAgri gelees. Dit help ons om die inligting gratis by jou uit te kry.



Lees lekker en boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za