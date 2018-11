ProAgri 225

This post is also available in: English

Hoeveel woorde lê in 24 jaar se tydskrifte? Hoeveel masjiene het ons al op ProAgri se bladsye laat leef en werk? Met hoeveel boere en verskaffers het ons al gesels sedert die eerste ProAgri in November 1994 trots en vars van die rolpers af die landbou-omgewing gegroet het?

Dit is ’n onmoontlike taak om te tel, maar veel belangriker as die syfers is die indrukke wat bly soos die verhale van boere wat deur swaar beginjare gebeur het totdat hulle vandag toptegnologie kan bekostig om nog verder vooruit te boer. Daar is sinsnedes en oortuigings van boere en verskaffers wat in my kop bly draai, nie almal vir publikasie nie(!), maar die meeste is weldeurdag en met

die oog op die toekoms. “Ek leen mos net die grond by my nageslag,” vertel ’n boer in Wes-

Transvaal toe hy verduidelik waarom hy oorgeskakel het na minimumbewerking en biologiese bemesting.

“Jy kry mos ’n gevoel vir ’n masjien, jy hoor as hy gelukkig loop,” sê ’n boer wat geen ander mens naby sy hamermeule toelaat nie. “Jong, jy weet mos hoe is boere… hulle bestel ’n masjien vandag wat jy al gister moes afgelewer het, maar ons kla nie, dis ons mense,” sê ’n uitasem verkoopsman wat in ’n stofwolk by die plaashek uitverdwyn.

En uit die Noord-Kaap waar baie juweeltjies vandaan kom: “Enigeen wat nie lewendehawe met hierdie soort lorrie aanry nie, is van sy kop af.” Ek vertrou dat ons hier by ProAgri met ons unieke skryfstyl en mooi beskrywende woorde ook indruk maak en mense se kooplus met lekkerlag losmaak!

Ons skryf juis in hierdie uitgawe oor die mooi beskrywende benamings vir mielies in die ou dae en gee graag aan saadmaatskappye die geleentheid om te verduidelik wat vandag se simbole en syfers beteken.

Ons doop ’n Zimmatic-spilpunt wat al 40 jaar lank loop die Oupa van spilpunte en maak ’n paar draaie in die Noord-Kaap tussen die pekanboorde en tafeldruifwingerde. Maar laat ek ophou praat dat jy kan begin lees – hierdie maand stook ons ’n storm los! (As jy wil weet hoe, begin op bl 49.)

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za

Lees ProAgri 225 hier: proagri_225_november_2018