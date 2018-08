ProAgri 222

This post is also available in: English

‘n Leier moet mos voorloop. Die pas aangee… So waarom wys Cyril Ramaphosa ons nie hoe hy sy eiendomme beskikbaar stel vir onteiening sonder vergoeding nie? Of dit nou ‘n wildsplasie, beesplasie of ‘n huisie by die see is, die land se “grondhonger” massas sal dit sekerlik met groot vrug kan beplak.

Ons weet almal dat die grondkwessie nie oor grond gaan nie, maar oor politieke mag. Om te dink dat jy die argument kan wen op grond van ekonomiese oorwegings, die feite van die geskiedenis en mooipraatjies in raadsale is futiel. Die argument beweeg nie op die vlak van logika nie.

Dit is tragies dat die ANC bereid is om die land in ‘n situasie van konflik in te stuur met die oog op selfbehoud in ‘n politieke magspel, maar regmatige grondeienaars gaan op die ou end die besluit moet neem: staan en veg of gee oor en verloor. Die streep is reeds getrek.

Organisasies en mense wat die beginsel aanvaar het dat grondhervorming of grondherverdeling “noodsaaklik” is, het saamgestem dat grond op die tafel geplaas moet word. Dit was altyd net die prys waaroor onderhandel moes word. Nou dat die prys NUL is, kan jy nie meer grond van die tafel af haal nie.

Hoe gaan hierdie beginsel help wanneer die armstes van die armes eerste honger begin ly? Daar is ‘n verskil tussen mense bemagtig om vir hulleself te sorg en die onverantwoordelike uitdeel van grond aan mense wat dit nie kan of wil bewerk en bestuur nie.

Verwyte gaan egter ook nie die probleem oplos nie en daarom sal ProAgri graag enige poging om rede te laat seëvier, ondersteun. Ons weet ons boere is nog lank nie gereed om te gaan lê nie en dit is wat saakmaak.

Deel met ons in hierdie uitgawe se fees van tegnologie en oplossings sodat ons almal slim kan boer!

