Prima Genetika Brahman-koei breek SA rekord

Dit is nie aldag wat daar ‘n rekord gebreek word nie, en beslis ook nie deur ‘n vroulike dier nie! Prima Genetika se veiling wat op 19 November buite Nylstroom, te Castle de Wildt gehou was, het aandag getrek met stoet diere uit twaalf stoeterye en een gasverkoper van regoor Suid-Afrika.

Een van die trekpleisters was ‘n top Brahman-koei, lot 8, van Serfbred Brahman-stoetery van Potchefstroom.

“Ons is baie trots om lot 8 vir R1,2 miljoen aan Marius de Beer van Keerom Brahmane te verkoop,” sê Carla de Kock, mede-eienaar van die Serfbred Brahmanstoet. “Die diere wat aangebied is, was die beste van die beste, en die veiling self was uit die boonste rakke.”

Die duurste koei is gekoop deur Marius de Beer (links). Langs hom staan die verkoper, Jan Serfontein van Serfbred Brahmanstoet.

Marius, eienaar van Keerom Brahmanstoet geleë in die Dwaalboom-omgewing, is opgewonde oor wat dié toevoeging tot sy boerdery gaan beteken. “Ek het groot planne vir hierdie koei en haar genetika. Ek beoog om haar te spoel en dit met semen van hoë-gehalte bulle te bevrug,” vertel hy.

Om ‘n koei van hierdie gehalte aan te skaf is ‘n eenmalige geleentheid. “Ek voel baie bevoorreg om hierdie koei te kon koop,” sê Marius. Paul van Vuuren, afslaer van Kock en Seuns, meen dat die sukses van die veiling toegeskryf kan word aan die verhouding wat die organiseerders met die veiling bywoners het. “Die pryse vir beeste op veiling was omtrent op gelyke voet met nasionale gemiddelde pryse, en die gehalte van die diere was baie hoog,” spog Paul.

Deels vanweë die betroubaarheid waarmee hulle met kliënte omgaan, het hulle talle veilingsrekords opgestel.

“Eddie Thornburn en Rohan Beukes het ons genader om hul eerste produksieveiling te hou,” het die organiseerders gesê. “Ek is baie trots om deel te wees van die André Kock en Seuns-span, Limpopo, want ons het ‘n baie goeie veiling gehou.”

Marius Barkhuizen is ‘n senior interras-assessor en keurder vir 12 verskillende tipes beeste. Hy was verantwoordelik om al die diere wat van regoor die land gekom, te keur. Dus was daar net die bestes gekies om te verkoop.

Die diere is vooraf gekeur om seker te maak hulle voldoen aan die volgende vereistes, asook die rasstandaarde:

Daar moet genoegsame spasie tussen die oë wees

Beeste moet ‘n groot mondopening, en sterk bek hê om te vreet

Daar moet geen kromheid, oormatige lengte of tekort in die mond wees nie

Die beeste moet vierkantig op hul voorpote staan

Daar mag geen afwyking van die norm in die boonste lyn wees nie

Diepte is noodsaaklik vir die liggaam

Daarbenewens word beide die manlike en vroulike geslagsdele ondersoek om te verseker dat daar geen afwykings is nie

Die basiese beginsels om ‘n Brahman-teler te word:

Wanneer jy ‘n Brahman-boerdery begin, beveel Marius Barkhuizen aan om geduldig te wees, want die stoetbedryf is ‘n langtermynbedryf en die regte diere moet aangekoop word. “Sluit so gou moontlik aan by ‘n groep mense met soortgelyke belangstellings sodat julle wedersydse ondersteuning kan bied en uit mekaar se ervarings kan leer. As almal ‘n opgewekte gesindheid behou en saamwerk, kan hierdie ras net slaag,” beveel Marius aan.

Prima Genetika 2023 veiling

Hierdie is Prima Genetika se tweede produksieveiling. Volgens hulle Brahman Veilingverkoper Rohan Beukes, het hulle verbeter op die vorige veiling. “Ons het hierdie geleentheid benut, en dit het ‘n soortgelyke hoeveelheid bywoners by veiling gehad. ‘n Nuwe rekord is bereik deur ‘n wit Brahman-koei,” vertel hy.

“Ons bedank ook graag al die mense wat die veiling bygewoon het, om hulle ondersteuning te wys en diere aangekoop het. Volgende jaar se veiling, kan ons jou verseker, sal van selfs hoër gehalte diere beskik.”

Carla, ‘n lid van die Prima Genetika-veilingspan, rig ‘n uitnodiging na die derde jaarlikse produksieveiling. Die veiling vind op 14 Oktober 2023 by die André de Kock en seun-veilingskrale in Warmbad, Limpopo plaas.

Vir bykomende inligting oor Prima Genetika se volgende veiling, besoek hulle gerus Facebook blad.