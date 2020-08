Prima Engineering gee boere presies wat hulle vra

This post is also available in: English

Prima Engineering vervaardig al vir meer as twee dekades boorgat-toerusting wat presies aan boere se behoeftes voldoen. Hulle spesialiseer in unieke boorgatsilinders en vlotterkleppe wat gefokus is om doeltreffendheid en langer leeftyd te verseker.

Hans Carstens werk oor die jare baie nou saam met boere om tekortkominge aan konvensionele boorgatsilinders te oorbrug, en op grond daarvan het hy die unieke Supermax boorgatsilinders ontwikkel. Wat hierdie silinders uniek maak, is dat dit die forskop (force head) uitskakel om water hoër en verder te neem en ook om die windpompkop te beskerm en sodoende onderhoud te verminder.

Supermax-boorgatsilinders is in vier verskillende groottes beskikbaar na gelang van die waterleweringsbehoeftes. Die groottes wissel van die kleinste model, wat baie konserwatief bereken, ongeveer 450 l/hr pomp tot die heel grootste model met ’n vermoë van 1 200 l/hr.

Hierdie silinders word van ’n goeie gehalte vlekvrye staal vervaardig, en word teen roes beskerm deurdat die water deur ’n plastiekpyp gelewer word. Die gegalvaniseerde boorgatpyp dien slegs as gids en dra geen water nie.

Maxi-Float-vlotterkleppe is deur dieselfde proses ontwikkel as met die vervaardiging van die reeks boorgatsilinders. Om te verseker dat krippe nie oorstroom of diere dors ly nie, is dit só ontwerp dat die watervlak maklik verstelbaar is.

Alle dele, behalwe die vlotter, word weer eens van hoë gehalte vlekvrye staal vervaardig. Die vlottermateriaal is bestand teen ultravioletstrale vir langer leeftyd, en sal nie maklik bars deur warm somerdae of ysige wintersnagte nie. Dit kan temperature van -20° C tot 60° C weerstaan.

Om die kleppe te versien, is so min moeite dat ’n boer nie eens nodig het om sy gereedskapskissie oop te maak nie. Gulsige suipers sal ook nie die vlotter maklik beskadig nie, want dit is ontwerp en vervaardig om ’n impak van 125 kg te weerstaan.

Hans en Hanlie Carstens van Prima Engineering lewer hulle produkte regoor Suid-Afrika en het tot al na Egipte produkte uitgevoer.

Al hulle produkte word ontwerp om teen ’n lae onderhoudskoste baie lank en doeltreffend te werk.

Kontak Prima Engineering by 082-452 0863 of stuur ’n e-pos aan primaeng@mweb.co.za. Loer ook gerus in by hulle facebookblad vir produk inligting.