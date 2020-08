Prieska se boere op hulle knieë

This post is also available in: English

Droogte is steeds ‘n ramptoestand vir SA boere

Die verpletterende droogte wat al vir jare in groot dele van Suid-Afrika heers, het die plaasgemeenskap van Prieska tot stilstand gedwing. Boere in die gebied is al vir meer as ‘n jaar op hulle knieë met beesboere wat veral swaarkry.

Die groottes van kudde is verminder en in sommige gevalle moes boere alles verkoop omdat hulle sien hoe hulle diere doodgaan van die honger.

Dit is die prentjie wat verduidelik word deur Philip Roux van die Beefmaster-groep, visevoorsitter van die NPO(nie-winsgewende organisasie), Prieska Droogtehulp en ‘n inwoner van die droogtegeteisterde dorpie Prieska in die Noord-Kaap. Hy sê die gemeenskap word daagliks gekonfronteer deur die impak van die droogte.

“Boere wat al vir geslagte in die gebied is kan net nie meer bekostig om hulle diere te voer nie,” sê Philip. Boere in die gemeenskap smeek vir voer om hulle diere aan die lewe te hou.

Dit is ten spyte van die onlangse aankondiging dat die droogte nie meer as ‘n nasionale ramp gesien word nie. Dit gaan veroorsaak dat baie boere nie meer finansiële bystand het vir voer vir hulle diere of om hulle families en plaaswerkers te onderhou nie.

“Opkomende boere is veral kwesbaar. Baie word gedwing om te kyk hoe hulle diere doodgaan van honger want hulle het nie die nodige fondse om voer aan te koop nie,” verduidelik Philip.

Volgens die onlangse Landbou Droogteverslag deur Agri SA het die landbousektor 31 000 werksgeleenthede en ongeveer R7-miljard in omset tussen 2018 en 2019 verloor as gevolg van die droogte.

“Terwyl die landbousektor tog positief was as gevolg van toenemende reënval in sekere streke van die land en daar reën voorspel word, is droogtegebiede steeds ver van herstel af,” sê roux.

“Dit is uitermatig droog in baie dele van Prieska, sommige dele lyk soos ‘n woestyn. Inheemse plante wat bestand is teen erge droogtetoestande is dood. Die veld sal jare neem om te herstel selfs na goeie reën,” sê Philip.

Die droogte wat aanhou het ‘n wyer impak op gemeenskappe as net die boere:

“Werkloosheid is ‘n realiteit: Ons hele gemeenskap het arm geword en dit raak alle instansies in Prieska, insluitend skole, kerke en die munisipaliteit. Die grootste deel van ons gemeenskap bestaan uit boere en as hulle ly, ly al die ondernemings,” sê Philip.

Hy noem ook dat die droogte nie net vir Prieska raak nie maar die grootste deel van die Karoo.

“Skenkings van kontant, voer en kos vir boere en hulle werknemers is nodig vir die res van die jaar. Mense besef nie die omvang van die droogte in die Karoo nie. Daar is baie ander gebiede wat ook dringende hulp nodig het,” sê Philip.

Die Beefmaster-groep, uitvoerders van gehalte beesvleisprodukte, help boere in droogtegebiede met voer en ander benodighede. Die groep vra ondernemings en organisasies om droogtegebiede te ondersteun in Suid-Afrika deur te help met skenkings.

“Ons ondersteun en maak staat op beesboere van regoor SA om ons van beeste te voorsien. Deur hierdie vennootskappe het ons die ernstige uitwerking van die aanhoudende droogte in baie boerderygemeenskappe in die land gesien,” sê Roelie van Reenen, Supply Chain Executive van die Beefmaster-groep.

As jy ‘n bydrae in enige vorm vir die boere van Prieska wil lewer, kontak Philip by 079-504-5874 of bel Gert Coffee van Prieska Droogtehulp 083-453-3704.

“Ons vra almal wat boere kan help om asb ‘n bydrae te lewer want dit sal ook die vleisbedryf staande hou wat ook bydra tot werkskepping,” voeg Roelie by.

Bron: Magna Carta/ Beefmaster PTY Ltd