Presisieboerdery: Aerobotics en Rovic Leers span saam vir ‘n spesiale tegnologie-aanbod

This post is also available in: English

Slim inligting is noodsaaklik vir suksesvolle boerdery, want op grond daarvan word slim besluite geneem. Maar slim inligting benodig slim toepassings, anders bly dit prentjies op ՚n skerm.

Boere kan nou baat vind by ՚n spesiale samewerkingsooreenkoms tussen Rovic Leers met hulle gevorderde spuittegnologie en Aerobotics met hulle baanbreker-inligtingstegnologie. Saam met elke Rovic Evenflow®-boord- of sitrusspuit wat ՚n boer koop, ontvang hy ook ՚n 50-hektaar hommeltuigverkenningsvlug ter waarde van R12 500.*

Op die vlug samel die hommeltuig kosbare inligting in wat die boer vorentoe kan gebruik om boom vir boom die beste bestuursbesluite te neem.

Boer slim met Aerobotics

Dié Kaapstadse maatskappy is ՚n voorloper in presisielandbou – veral waar peste en plae gestuit word nog voor dit skade kan veroorsaak. Aerobotics het die samevoeging van GPS- en satelliettegnologie, kameras en sensors op hommels en kommunikasie na jou slimtoestel vervolmaak. Die maatskappy voorsien boere van akkurate inligting oor hulle gewasse met vroeë waarskuwings van potensiële risiko’s om produksie te verbeter.

Die maatskappy se tegnologie word nou reeds op honderde plase in agtien lande gebruik en dek groot deel van Suid-Afrika se makadamiamark en die sitrusmark. Aerobotics geniet internasionale erkenning en is aangewys as die Beste Tegnologie-maatskappy van 2019 by die Africa Tech-week.

Aerobotics gebruik multispektrale kameras op hulle hommeltuie om hoëresolusiebeelde vas te vang waarin die data opgesluit is. Hulle Aeroviewsagteware is na baie navorsing en ure in die veld ontwikkel. Elke moontlike siekte en bedreiging is gedokumenteer. Die sagteware gebruik ook kunsmatige intelligensie om hulle kennis oor siektes te verbeter en om dit makliker te herken. Die kameras op die hommels se resolusie is baie fyn, dit kan blokkies van tot 4 cm by 4 cm onderskei. Die algemene gesondheid, peste, plae, spanning en groei word gemoniteer, asook die volume en blaredak van elke gewaseenheid.

Aerobotics het ook onlangs hulle nuwe oeskattingsproduk vir sitrusboere ontwikkel en kan nou vroegtydig vruggrootte verspreiding aan boere rapporteer. Die dae van ՚n magdom inligting met

՚n pen en papier neerskryf is verby. Aerobotics se program werk soos volg: Nadat ՚n boer een van die kontrakopsies onderteken het, word die lugwaarneming ontplooi om elke boom in die boord tot in die fynste besonderhede af te neem. Daarna word probleemgevalle met die Aeroview-sagteware geïdentifiseer en ՚n roetekaart tussen die probleemgevalle word na die boer se slimfoon gestuur.

Met behulp van die Aeroview InFieldtoepassing word die probleme dan op die grond van nog nader beskou en verder elektronies ontleed. Die boer kan dan met die inligting in die hand na sy raadgewer of agrochemiese maatskappy gaan. In samewerking met Rovic Leers kan geteikende toedienings presies akkuraat gedoen word, wat baie geld en tyd bespaar.

Spuit slim met Rovic Leers

Rovic Leers, wat ՚n lang geskiedenis as werktuigvervaardiger en- invoerder in Suidelike Afrika het, het ook onlangs nuwe boordspuittegnologie bekendgestel. Dit staan bekend as ROVIC EVENFLOW® VAM® en bou voort op die bestaande gepatenteerde SYNCROFLOW ®- en EVENFLOW®-tegnologie om outomatiese kalibrering en wisselende lugmomentum of Variable Air Momentum (VAM®) toe te pas.

Die nuwe tegnologie beteken nog meer presiese en doeltreffende spuitwerk.

Dit is hoe dit werk:

• Veranderlike grondspoed kan nou gebruik word, wat die operateur toelaat om teen ՚n veilige spoed die draaie tussen die rye te hanteer terwyl maksimum doeltreffende spoed in die ry gebruik word.

• Die toename in hektare wat per dag gespuit kan word sonder om veiligheid en akkuraatheid prys te gee, beteken minder tyd in die boord en beter tydsberekening vir toepassings.

• Die outomatiese kalibrasie-aanpassing in die ry ondersteun die akkuraatheid en optimale gebruik van die chemikalieë.

• Operateursfoute word grootliks uitgeskakel.

• Die VAM®-bestuursproses optimiseer die lugvloei en -spoed deurgaans met die maksimum aktiewe bestanddeel op die teikenoppervlakte teen die beste energieverbruik.

• Vir die eerste keer kan ՚n standaardmengsel voorberei word vir al die spuite omdat die volume (liter per hektaar) wat toegedien word aan die begin van die boord aangepas kan word om die werklike aantal bome per ry (Tree Row Volume) te weerspieël. Dit beteken dat enige masjien in enige boord ingespan kan word.

Met die vertolking van Aerobotics se data kan die spuite akkuraat gekalibreer word vir die optimale toediening van gifstowwe of blaarvoeding.

Om presies te weet wat in jou boorde aangaan, kontak Vic van den Berg van Aerobotics by +27(0)76-625-9273, +27(0)21-035-1060 of vic@aerobotics.com en Marius Ras van Rovic Leers by +27(0)21-907-1700 of mariusr@rovicleers.co.za. Besoek ook gerus hul webtuiste by www.rovicleers.co.za.