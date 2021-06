Pöttinger trap ՚n wye spoor in landbou

This post is also available in: English

Kry 150 jaar se ontwikkeling by Valtrac

Die vernuf en presisie van ՚n horlosiemaker in ՚n klein Oostenrykse

dorpie, Grieskirchen, was 150 jaar gelede die begin van Pöttinger se suksesverhaal. Daardie presisie en vernuf is nog steeds die grondslag van al

Pöttinger se landboutoerusting. Franz Pöttinger was benewens horlosiemaker ook ՚n goudsmid, ystersmid en ontwikkelaar van produkte wat die lewe makliker maak. In 1871 het sy eerste meganiese voerkerwer vir boere baie tyd en hande-arbeid bespaar.

In 1909 het hy die saak oorgegee aan sy seun, Alois, onder wie se leiding die metaalwerkonderneming ontwikkel is in ՚n nywerheid vir die massaproduksie van vrugtemeulens, graanmeulens, sirkelsae, slypmasjiene en kuilvoer- en voerkerwers.

Die Pöttingers was nog altyd aan die voorpunt van tegnologie en Alois was byvoorbeeld die eienaar van die derde motorkar in Oostenryk! Teen 1960 het die fabriek in die dorp uit sy nate gebars en Alois se seun, Heinz, het die fabriek verskuif na ՚n terrein net buite die dorp. Daar het hy ses indrukwekkende werkswinkels toegerus met die nuutste tegnologie, net betyds vir die maatskappy se eeuwording in 1971.

Pöttinger se nuwe fabriek wat in 1971 in gebruik geneem is.

In 1960 het ook die ontwikkeling van die legendariese, selfaangedrewe hooihark vir gebruik teen Oostenryk se steil heuwels, bygedra tot die vestiging van Pöttinger as landboumeganiese reus. Van die harke word vandag nog gebruik.

Met die bekendstelling van die LW14, ՚n voerwa van 14 m3, het boere

tougestaan en ՚n duisend eenhede is in die eerste jaar verkoop. Vandaar het die een ontwikkeling na die ander vir die hooibedryf gevolg. Pöttinger skryf

die sukses van hulle produkte daaraan toe dat hulle plat op die aarde is en

naby boere beweeg om hulle behoeftes te verstaan.

In die 1990’s het die vierde geslag Pöttingers, Klaus en Heinz, die onderneming oorgeneem. Net soos die geslagte voor hulle wat wêreldoorloë, depressies en pandemies die hoof moes bied, moes die geslag ook in ՚n kort tyd heelwat ekonomiese aanslae oorwin, maar onder hulle

leiding het Pöttinger internasionaal naam gemaak en hulle spog nou met

vyftien buitelandse verspreiders van hulle vernuftige produkte. Een van die verspreiders is Valtrac in Parys, Suid-Afrika.

Valtrac is ook ՚n familie-onderneming op pad na sy kwarteeuviering, met die tweede geslag stewig gevestig. “Ons doen graag sake met ander familie-ondernemings, want ons verstaan mekaar se kultuur en ons weet wat die waarde van ՚n handdruk is,” sê Wynn Dedwith, boer en stigter van Valtrac.

Valtrac is ook plat op die aarde met sy oor teen die grond om te hoor wat boere nodig het en elke werktuig wat Valtrac aanbied, word noukeurig uitgekies en self op die Wynnwithmelkplaas getoets.



Die eerste vier geslagte op een foto en die vyfde geslag wat gereed maak om hulle rol in die tradisieryke maatskappy te speel.

Snyers

Pöttinger se reeks Novacat-snyers en Alpha Motion-grondvolgtegnologie het ՚n groot omwenteling in die Suid Afrikaanse hooibedryf gebring. Met Novacat se kombinasies kan jy voor, agter, langs die kant, wyd en tot in die

kleinste hoekies van ՚n land sny en elke snit is perfek.

Die Novacat S10 en S12 is die vlagskipmodelle in die reeks. Die Novacat

S12 met middelspildraer is die grootste driepunt gemonteerde snyer in die

mark. Dié brandstofbesparende werktuig sny 11,2 m wyd en vra net 120 kW van die trekker. Met die Novacat S12 kan jy tot 13 hektaar per uur sny teen

net 2 liter diesel per hektaar.

Al die skywe van Pöttinger-snyers is eenders wat onderhoud goedkoper en

makliker maak, en die lemme kan binne sekondes vervang word met ’n hefboom wat netjies aan die snyer saamry. Die afstand tussen die lem en

die snyerbed is verklein om ’n skoner snit te verkry, wat hergroei bevorder.

Deurlugters

Die gebruik van ՚n deurlugter voor harktyd bespaar tyd en verbeter die gehalte van hooi. Valtrac het ՚n reeks van Pöttinger se driepuntdeurlugters beskikbaar vir vinnige beweging deur die land.

Harke

Die nuwe reeks TOP-harke lyk heel anders as die eerste meganiese hark

uit die Pöttinger-stal, maar die enkelrotor TOP 342 is nog net so tuis teen

skuinstes. Dit weeg ՚n skrale 474 kg.

Danksy die swaaibare driepuntkopbalk met stabiliserende arms bly die

hark in die trekker se spoor, maak nie saak hoe skuins die terrein is nie.

Dit is maklik om die hark in te stel vir die terrein, die verlangde harkwydte en die volume materiaal.

Valtrac het ook die Pöttinger TOP 612-dubbelrotorhark met ՚n werkswydte van 5,9 meter beskikbaar. Die hark werk baie goed in lande waar daar gereeld gedraai moet word. Die hark het ՚n grondvryhoogte van 80 cm, wat draai maklik maak en skade voorkom. Die rotoreenhede word so gebou dat

daar so min as moontlik spanning op die laers is vir ՚n langer leeftyd en

minder onderhoud.

Voerwaens

՚n Deel van die reeks hooitoerusting wat teruggevoer kan word na Pöttinger se beginjare, is hulle voer- en kuilvoerwaens. Die maatskappy bly die wêreldmarkleier van voerwaens. Die FARO- en JUMBO selflaaikuilvoerwaens maak dit maklik om gras op te tel, te kerf, saam te pers en in die kuilvoerbunkers te gaan aflaai.

Die waens wissel van die FARO, wat 22 m3 hou, maar ՚n trekker van net 65 kW benodig, tot die JUMBO wat 50 m3 vragruimte het. Die sleepwaens kan ook gebruik word om kuilvoermielies van die land af na die bunkers aan te ry.

Pöttinger het die eerste selfoptelvoerwa ontwikkel en is vandag nog die wêreldleier in die mark.

Saai en saadbedvoorbereiding

Pöttinger se rol in Suid-Afrika is nie net beperk tot die oes van hooi nie:

primêre bewerking, saadbedvoorbereiding en vestiging van fynsaad is ook op die lysie. Die Terradisc Multiline is ՚n kombinasie skotteleg-werktuig wat ՚n saai-eenheid kan dra. Dit maak dit moontlik om stoppelbewerking te doen en terselfdertyd te saai.

Vir meer inligting oor die volledige Pöttingerreeks wat by Valtrac beskikbaar is besoek www.valtra.co.za of kontak Attie de Villiers

by 083-261-9863, 056-817-8006 of attiedev@valtrac.co.za.