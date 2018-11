Polisiebestuur wil met Agri SA saamwerk

This post is also available in: English

Agri SA is bemoedig oor die nasionale kommissaris van polisie, generaal Khehla Sitole se verbintenis om boere en boerderygemeenskappe te help beveilig. Generaal Sitole het Maandag die vergadering van Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee bygewoon.

Agri SA verwelkom ook die uitnodiging van die kommissaris om die Landelike Beveiligingstrategie saam met die polisie te finaliseer en gedurende 2019 die strategie gesamentlik bekend te stel. Agri SA sal as vennoot van die SAPD met die bewusmaking van die hersiene strategie optree.

“Agri SA het waardering vir die Nasionale Kommissaris se entoesiasme om landelike gebiede veiliger te maak en dat die polisie sáám met Agri SA wil werk,” sê Tommie Esterhuyse, nuutverkose voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid. “Die vergadering het die geleentheid aan boere vir ‘n ope en eerlike gesprek gegee wat Agri SA op kan voortbou.”

Tydens die vergadering het Sitole die polisie se omdraaistrategie met die komitee bespreek, met landelike veiligheid as een van die fokusareas in dié strategie. Hy het voorts gesê dat dit sy en die polisie se strewe is om teen 2030 ‘n veiliger landelike omgewing te skep deur hulle grondwetlike verantwoordelikhede na te kom.

Die polisie wil met verbeterde polisiëring tot die ekonomiese ontwikkeling in landelike gebiede bydra, sodat die boerderygemeenskap kan voortgaan met sy belangrike bydrae tot die ekonomie, voedselsekerheid en stabiliteit in Suid-Afrika. Aspekte soos die implementering van ‘n doeltreffende reservistestelsel, die herlewing van landelike spesialiseenhede en die voorsiening van die nodige hulpbronne aan landelike polisiestasies is van die elemente, wat in die omdraaistrategie ingesluit is.

“Die goeie samewerking tussen Agri SA en die polisie oor jare heen is herbevestig en op ‘n hoër vlak geplaas deur die besoek van die topbestuur van die polisie en die onderneming van die nouer samewerking,” sê Esterhuyse.

Tydens die Sentrum se vergadering, is die nuwe bestuur van die komitee verkies met Tommie Esterhuyse, ‘n boer van Heilbron as voorsitter, Joe Scholtz van Griekwastad, as ondervoorsitter en Uys van der Westhuijzen as bykomende lid.

Bron: Agri SA