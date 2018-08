PMA-kongres 2018: Die varsproduktebedryf gesels lekker

This post is also available in: English

Een van die hoogtepunte op die varsproduktebedryf se kalender is die Produce Marketing Association se jaarlikse kongres en skou. ProAgri het by ‘n paar uitstallers en deelnemers gaan inloer.

Die RSA Markagentskap is een van die groot borge van die geleentheid. Jade van Buuren, Kholisa Ngalo en Welmar Ras sê die gleentheid is vir hulle belangrik, want hulle skakel met rolspelers en hulle wil graag hê boere moet weet dat RSA op alle vlakke van die bedryf betrokke is.

Nog ‘n groot borg is die bekende tamatiereus, ZZ2. Derek Evans en Thomas Mael sê die geleentheid bied ‘n waardevolle platform vir skakeling met mense binne die bedryf. Derek is die man wat sorg dat ZZ2 se tamaties elke dag verpak word en hulle weg na markte en winkels landwyd vind.

‘n Spesiale middagete met die bekende voormalige openbare beskermer, Thuli Madonsela is goed bygewoon. Haar boodskap was dat mense uiteindelik die prys sal betaal vir oneerlike en onetiese optrede.

Enige boer wat vrugte en groente het wat gesorteer, geweeg en verpak moet word kan gerus met die mense van Goldpack oor outomatisering gesels, sê Tony Robinson, verkoopbestuurder in Johannesburg en Trevor Reardon, driekteur, Durban-kantoor.

Opleiding maak deure oop vir mense. Alty Griffiths van AgriColleges sê hulle aanlyn-akademie bied ‘n jaarlange Nasionale Diploma in Landboubestuur aan, asook ‘n verskeidenheid kort kursusse met praktiese ondersteuning.

Richard Pilkingtong en Rodney Trollip het saam uitgestal, want albei maatskappye bied elektroniese oplossing. Varsproduktemarkte gebruik Freshmark se stelsels om rekord te hou van daaglikse innames, verkope en betaling en Technofresh kan boere help om rekord te hou van al hulle aflewerings, verkope en markinligting.

Inligting is die sleutel tot sukses sê Jeanette Jenkins van Paltrack wat die nodige rekenaarsagteware voorsien om tred te hou met die beweging van varsprodukte van die plaas af tot by uitvoerbestemmings.

Die waarde van voedselveiligheid en die noodsaak om aan vereistes soos Global Gap-sertifisering te voldoen, kan nie onderskat word nie. Elisra Laauws en Elsie Stricker sê die LTL-groep kan boere daarmee bystaan en help met water- en grondtoetse.