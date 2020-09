PMA Fresh Connections 2020-konferensie: Wat groente- en ander boere moet weet

This post is also available in: English

Almal weet dat verbruikersgedrag drasties verander het as gevolg van die inperkings en beperkings wat opgelê is rondom Covid-19, maar hoe raak dit die boer en die waardeketting van varsprodukte?

By vanjaar se Produce Marketing Association (PMA) Fresh Connectionskonferensie wat aanlyn gehou is, was dit die groot vraag wat kundiges van alle kante bespreek het. Een ding is seker: groente- en vrugteboere, varsproduktemarkte en winkelgroepe wat varsprodukte verkoop sal almal moeite moet doen om hulle markaandeel te behou.

Shereen Tromp van Euromonitor International sê hulle navorsing in 100 lande toon dat daar ’n verskuiwing in mense se houding is van “volhoubaarheid” na “self”.

Hier is ’n paar van die interessante, en soms weersprekende, neigings wat verbruikers in hierdie dae toon:

• Verbruikers wil gesonde, vars kos hê, maar dit moet goedkoop wees

• Hulle soek rou bestanddele om self te bak en kook, maar hulle wil ook die gerief hê van maaltye wat tuis afgelewer word

• Groente moet verkieslik klaar gesny en vooraf verpak wees, maar dit moet ook lyk of dit nou net van die plaas af kom

• Verbruikers wil graag regstreeks by ’n plaaslike boer koop, maar wil ook die gerief van aflewering geniet

• Daar is ’n groot aandrang op meer natuurlike produkte, maar as gevolg van die uitdaging van sanitasie en sterilisasie, is dit makliker as produkte in plastiek vepak word

• Afslag is koning en verbruikers sal eerder groter hoeveelhede teen laer eenheidspryse koop

• Oor die algemeen het lojaliteit teenoor handelsmerke met 8% afgeneem; prys en gerief raak meer belangrik as die handelsnaam van die produk of winkel.

Opnames onder verbruikers het die volgende getoon:

Hulle reken dit is belangriker dat kos veilig moet wees as dat die omgewing beskerm moet word. Winkels met plastieklose groenterakke het teruggekeer na plastiekverpakking. Nogtans bly dieregesondheid belangrik en winkels sal moet reageer met ’n groter verskeidenheid vegetariese produkte.

Mense het minder geld om uit te gee, of hulle is meer versigtig met hulle geld en hulle sal eerder minder gereeld winkel toe gaan en op die uitkyk wees vir afslagpakke. Verbruikers raak al hoe meer bewus van die genesende en siektevoorkomende eienskappe van kos en soek produkte wat hulle immuniteit kan opbou. Winkels moet aandui watter produkte hoë vlakke anti-oksidante bevat en die voordele uitwys van byvoorbeeld bessies, lemoene, vars gemmer en boerkool (kale).

Mense wil hulle aankope naby die huis doen en plaaslike ondernemings en boere ondersteun. Hulle wil hê dat die waardeketting van die plaas na die bord korter moet wees, met minder middelmanne.

Mense moes hulleself tuis vermaak, en kosmaak, bak en brou het ’n belangriker rol in die gesinslewe begin speel. Shereen sê na al die piesangbroodbakkery is daar nou ook ’n behoefte aan gesonde peuselhappies wat nie die gewete pla nie, soos neute en wortelstokkies. Groente wat gewas, gesny en verpak is, sal gewild bly en alle aanduidings is daar dat die hele beweging na aanlyn-aankope en tuisaflewerings ’n permanente neiging sal bly.

Dit is selfs moontlik dat groente, net soos kitskos, in deurrywinkels gekoop kan word, sodat die verbruiker nie nodig het om uit sy voertuig te klim nie! Mense verkies ook om plaaslike winkels te ondersteun, maar hulle lojaliteit word gedryf deur die ervaring van veiligheid wat hulle ondervind. Hulle wil sien dat sosiale afstand gehandhaaf word, dat die personeel alle Covid-19-maatreëls nakom en afdwing en hulle sal eerder winkelgroepe ondersteun wat wys dat hulle die gemeenskap en behoeftiges ondersteun en omgee vir hulle personeel en klante.

Prof Phillipe Burger, dr Sifisi Ntombela en prof Ferdi Meyer.

Uitdagings en geleenthede vir landbou

In ’n paneelgesprek tussen prof Ferdi Meyer, landbou-ekonoom en besturende direkteur van die Buro vir Voedsel en Landboubeleid (BFAP), prof Phillipe Burger van die fakulteit Ekonomiese Wetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat, en dr Sifiso Ntombela, hoofekonoom van die Nasionale Landboubemarkingsraad (NAMC), gelei deur Denene Erasmus van Farmers’ Weekly, is uitdagings en geleenthede vir boere onder die loep geneem.

“Die doeltreffende gebruik van wat ons het, is krities belangrik,” sê prof Meyer. Droogte en uiterste weersomstandighede moet bestuur word en die landbou gebruik ook hier geleenthede. So byvoorbeeld het die gebruik van skadunet met 300% toegeneem. Dit gaan oor doeltreffende watergebruik en hoër produktiwiteit.

Prof Burger sê oor die algemeen gaan boere ook geraak word deur die verminderde vraag as gevolg van die verminderde koopkrag van mense. Die herstel van die waardeketting sal op sy beste ’n jaar neem, maar dit kan tot drie jaar neem.

Nog ’n groot uitdaging is die swak randwaarde en die stygende insetkoste, veral met betrekking tot voedingstowwe. Dit skep ook geleenthede vir die uitvoer van meer landbouprodukte. Prof Meyer sê die uitvoer van groente soos aartappels en wortels kan ’n oplossing vir boere bied.

Verstedeliking en bevolkingsgroei is ’n ander uitdaging en kan geleenthede bied vir landbou-ontwikkeling, maar met die nodige regeringsondersteuning. ’n Leefbare inkomste uit kleiner plase kan help om ’n landelike middelklas te skep, wat die verstedelikingsproses kan vertraag, sê dr Ntombela. Prof Meyer sê Suid-Afrika kan ’n les gaan leer by Kenia oor hoe om kleinplaasproduksie deel van die groter ekonomie te maak. Tanzanië het ook 30 tot 40% groei in hulle landboubedryf getoon deur die uitbreiding van die kommersiële waardeketting.

Swak infrastruktuur en die regering se gebrekkige begroting (net 3% van die BBP) vir die uitvoering van infrastruktuurprojekte gaan oor die volgende paar jaar ook landbou seermaak.

Treinvervoer kom nie op spoor nie en die geriewe om produkte in die hawens te hanteer moet dringend met 40% uitgebrei word, net om die bykomende hektare uitvoerprodukte wat reeds aangeplant is, te hanteer!

Sarina de Beer, besturende direkteur van Ask Afrika, sê handelsmerklojaliteit suig nou aan die agterspeen. Mense koop nie meer produkte net omdat hulle dit altyd gedoen het nie. Oorwegings soos gerief en waarde vir geld raak al hoe belangriker.

Die hoë koste van energie en swak elektrisiteitsvoorsiening is die ander uitdaging wat ook ’n geleentheid aan boere bied. In die Noordkaap is daar maar een mens per vierkantige kilometer; daar is genoeg plek vir sonplase.

Boere kan gerus saam met hulle skape met sonkrag begin boer. Prof Burger sê die een neiging wat hy graag wil uitwys wat boere moet baasraak is die toenemende digitalisering van die bedryf met betrekking tot verkope landwyd en presisieboerdery vir verhoogde produksie.

Dr Ntombela sê boere moet ook al hoe meer bewus wees daarvan dat verbruikers wil weet wat gaan in die kos in wat hulle eet. Hulle wil weet wat gebruik boere in die produksieproses. Prof Meyer sê die waarde van diversifisering van markte en benutting van geleenthede in die res van Afrika is die een boodskap wat hy by boere wil tuisbring.

Die uitdagings is groot, maar opwindend en interessant, en Suid-Afrika se boere het die kennis, die verstand, die verantwoordelikheidsin en die dryfkrag om ons bevolking goed en gesond aan die eet te hou.