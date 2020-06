PlusNet: Beskerm jou oes en die natuur

This post is also available in: English

Daar is geen twyfel dat boorde, wingerde en groentelande beter presteer onder nette as blootgestel aan die blakende son, woeste winde en kwetsende hael nie.

Die voëlnette kan ook met groot vrug aan die oop kante van tonnels gebruik word en sekere tye opgelig word om beweging van werkers toe te laat.

André van Zyl, verkoopsverteenwoordiger van PlusNet/Geotex sê: “Een van my sitrusboere vertel dat hulle vroeër ’n gemiddelde uitpakpersentasie van 60% gehad het. Met boordbedekking van 20% wit skadunet het die uitpakpersentasie gestyg tot ’n verbysterende 97%! Die groot verskil was die uitskakeling van windskade.”

Om alles van wortel tot tak toe te span met nette kan egter ook onbedoelde nagevolge hê. Geen suurlemoen, lemoen, bessie of enige ander vrug kan ontwikkel as die blommetjies nie bestuif word nie. Die hardste werkers wat vir die bestuiwing sorg is bye, en boere weet hulle kan nie sonder dié harde werk ’n goeie oes behaal nie.

Bye kan ongestoord met hulle bestuiwingswerk voortgaan terwyl die net voëls uithou.

Boere laat dus die kante van nethuise oop sodat bye en ook ander roofinsekte wat skadelike insekte jag, ongehinderd kan beweeg om hulle goeie werk te doen. Oop plekke in die nethuis beteken egter toegang vir voëls wat graag die vrug van boer en by se arbeid verorber.

PlusNet het nou ’n natuurvriendelike oplossing vir die probleem. Voëlnette met gaatjies van 17 mm groot keer die voëls, maar laat die bye en ander vriendelike insekte deur.

André sê die voëlnet is beskikbaar in rolle van tot 50 m lank en is van 1 m tot 5 m breed. Die net is lig en maklik om te hanteer, en kan oor ’n gewone nethuisstruktuur getrek word of net oor die openinge gespan word.

Die net moet so gespan word dat die gaatjies almal ’n netjiese vierkantige 17 mm groot is.

Toetse het getoon dat dit geen invloed op bye se bewegings het nie. Voëls sien ook die net betyds raak en wyk liewer uit na die buurman se boord, waar daar nog nie ’n voëlnet gespan is nie!

Vir meer inligting oor die bekostigbare oplossing vir gulsige voëls, skakel André van Zyl by 060-987-9708, 011-412-3954 of stuur ’n e-pos na andrev@masterplasticsgroup.com. Besoek ook www.plusnetgeotex.co.za om na die hele reeks nethuisoplossings van PlusNet te kyk. Verbeter jou oes en wins met die regte net.