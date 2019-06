PlusNet beskerm bo en versterk onder

This post is also available in: English

As jy rustig slaap sonder bekommernis oor haelskade aan jou vrugte, watervermorsing en uitpak-persentasies, dan is daar ՚n goeie kans dat jy reeds jou boord onder PlusNet-beskerming geplaas het.

“Al hoe meer boere besef wat die voordele van netbeskerming is,” sê Piet Buitendag, hoofbestuurder en een van die stigters van PlusNet/Geotex, deel van die Master Plastics-groep.

Die maatskappy het in 1995 begin om enkeldraadfilament vir die netbedryf te maak en het in 2000 self die landbounetbedryf betree. PlusNet maak nette in ՚n wye verskeidenheid digthede en kleure om die beste ligspektrum vir spesifieke gewasse deur te laat.

PlusNet het ook ՚n siviele-ingenieurs-afdeling wat die ontwerp en oprigting van strukture vir nethuise behartig. Hulle voorsien alles wat nodig is vir ՚n nethuis, tot die pale, ankers, kabels en kundigheid om jou te help om jou opbrengs te verhoog.

As jy jou pakhuis wil uitbrei of dalk ՚n hoender- of varkhok wil bou wat jou kindskinders nog probleemvry kan benut, dan klop jy by die Geotex-gedeelte van die maatskappy aan.

So lyk Geotex wat beton kan versterk sonder die nadele van staal.

Geotex is ՚n sintetiese vesel wat beton versterk, sodat daar nie staalversterking nodig is nie. Dit is ՚n ligter produk met ՚n langer leeftyd. Sterk chemikalieë word gebruik om hokke en pakhuise te steriliseer en dit lei dikwels tot probleme soos oksidasie van die staal. Met Geotex is dit geen probleem nie.

6 kg Geotex kan 40 kg staal vervang, en dit hou! Al die tonnels vir die Gautrein is daarmee gebou. Geotex word ook internasionaal versprei.

PlusNet/Geotex se aanleg in Randfontein verskaf werk aan 450 mense en daar is ՚n span ingenieurs wat die landboubedryf en konstruksie verstaan.

Piet sê hulle werk baie nou saam met hulle verspreiders en ook regstreeks met boere. “Die boer word ՚n vriend van jou, want elke jaar brei hy sy boerdery uit en kom weer na jou. Die hele bedryf gaan oor verhoudings met kliënte en tegnologie wat oorgedra word.”

Vir ՚n prysberaming, stuur ՚n e-pos aan nets@plusnet.co.za of besoek www.plusnetgeotex.co.za vir meer inligting.