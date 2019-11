Planttyd vir Goliat-van-Gat-Pampoenfees 2020

This post is also available in: English

Die Goliat van Gat Pampoenfees – ‘n inisiatief van TLU SA – neem volgende jaar ‘n nuwe gedaante aan met nog meer wedywering en selfs ander groot groente wat ook beoordeel sal word.



‘n Reusepampoen van 564 kg is vanjaar as die Pampoen van die Jaar aangewys. In 2020 is daar R145 000 in prysgeld op die spel vir die swaarste pampoen en rekords wat gebreek word.



“Ons het besluit om die fees en kompetisie aan te pas vir 2020 aangesien dit so gewild geraak het,” sê mnr. Henri Combrink, die organiseerder. “Die geleentheid vind op 7 Maart by die Pretoria Boeremarkterrein plaas en sal ook ‘n aandmark met verskillende stalletjies en ‘n biertuin hê. Pret vir die hele gesin.”



Enigeen wat graag aan die kompetisie wil deelneem of selfs net wil probeer om reusegroente te groei, kan pitte en meer inligting by TLU SA se hoofkantoor in Silverton, Pretoria kry. Dit is nou die ideale tyd om die pitte te plant.



Prysgeld:

Swaarste pampoen R15 000;

Swaarste pampoen in Gauteng + R5 000;

Nuwe SA rekord + R25 000;

Nuwe Wêreld rekord + R100 000; vir ‘n moontlike

Totale prysgeld van R145 000.





Datum: Saterdag, 7 Maart 2020

Tyd: 15:00

Plek: Pretoria Boeremarkterrein;

Morelettastraat, Silverton, Pretoria

Navrae: Henri Combrink – 082-552-9428 of culliboer@gmail.com