Plantasieboere vertrou op Bonnox

This post is also available in: English

Gewasse wat eers oor 25 jaar geoes kan word het ՚n lang kwesbaarheidstydperk en moet deeglik beskerm word. As dit so waardevol soos hout is, moet ՚n plantasieboer ekstra oë agter sy kop hê om te verseker dat hy ՚n behoorlike opbrengs gaan kry… of hy kan sy plantasies soos ՚n wyse boer met Bonnox toespan.

Sarel Swart is bestuurder van JJ Timbers, die bosbougedeelte van Busby Saagmeulens buite Piet Retief. Hulle het sedert hy 26 jaar gelede daar begin werk het Bonnox gebruik om hulle kosbare bates teen rondloperdiere te beskerm. Bok se kind wil altyd deurkom omdat die gras groener aan die ander kant is. Die boerbokke waarmee omliggende gemeenskappe boer, skep groot probleme as hulle die plantasies invaar, asook wildsbokke soos duikers wat af en toe lus kry vir ՚n sappige jong bloekomboompie.

“Die grootste gevaar vir ՚n jong plantasie is maar ՚n boerbok,” sê Sarel. “Hulle vreet die jong boompies net eenvoudig op. Jy wil nie na 25 jaar, wanneer jy die bome kap, sien dat jy ՚n 50% of 30% stand op die plantasie het nie. Dit is net te duur om dit nie te wil toespan nie.”

Hulle moes onlangs ՚n nuwe heining span en Bonnox was die eerste keuse. Sarel sê: “Bonnox is nie onbekend onder ons bosbouers nie. Ek het nog nooit ՚n slegte woord êrens van Bonnox gehoor nie. Die Bonnox-heining op die plaas is baie oud en blink nog. Hy doen nog sy werk. Dit is ՚n uitstekende veewerende heining en minder arbeid word benodig terwyl dit steeds gouer gespan kan word. Om elke aparte draad in ՚n gewone heining te span en vas te maak verg baie tyd en arbeid. Uiteindelik gaan alles maar oor koste.”

Volgens Sarel moet jy die jong boompies ten alle koste vir die eerste twee tot drie jaar toehou. Daarna is die ergste gevaar afgeweer, maar dan kan rondloperbeeste en groter wild steeds die boompies beskadig, daarom is die beste uitweg om ՚n baie betroubare, langlewende heining op te sit.

Sarel gebruik hulle eie saagmeule se behandelde pale vir die hoek- en stutpale en sparre. “Ons gebruik 75- tot 100-mm houtpale en dan dunner latte van 25 tot 50 mm dik vir die sparre. Ons sit 7 sparre elke 20 meter. Jy moet ook jou beplanning mooi doen en plek maak vir paaie en toegangshekke sodat jy maklik kan inkom vir vuur blus en die groot trokke vir afkap.”

Sarel het onlangs 4,5 kilometer van die 900 mm hoë ekonomiereeks gespan en moet binnekort nog drie tot vier kilometer op ՚n ander plaas span. Die boerbokke spring nie oor nie, maar hulle kruip onderdeur as hulle ՚n ongelykte in die grond van so vlak as 15 cm kry. Om die draad teen die grond te hou sodat die bokke nie onderdeur kruip nie, pak hulle klippe of slaan kort paaltjies in en maak dit vas.

Draaddiewe is die ander probleem waarmee Sarel opgeskeep sit, maar Bonnox bied ՚n mate van gerustheid daarteen. “Jy kry tendense onder diewe. Tans word doringdraad en ysterpale gesteel. Houtpale en gladdedraadheinings is nou die veiligste opsie omdat dit minder skrootwerfwaarde het. Veral Bonnox neem baie lank om deur te knip,” sê hy. Bonnox werk na albei kante toe en die feit dat dit uiters suksesvol aangewend kan word om diere in of uit te hou staan soos ՚n paal bo water.

Bonnox se wye reeks produkte is baie veelsydig en bied ՚n oplossing vir elke probleem. Skakel Bonnox by 012-666-8717 of 076-169-9068, of stuur ’n e-pos na gerda@bonnox.co.za, linda@bonnox.co.za of zane@bonnox.co.za, besoek ook hulle webwerf by www.bonnox.co.za om met hulle wye reeks produkte en nuttige inligting kennis te maak.