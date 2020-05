Plant winterweidings wat jou kudde laat wenkudde wen: Goeie weiding bespaar geld en verbeter jou kudde se kondisieverbeter kondisie

This post is also available in: English

Gewoonlik het boere twee keuses wanneer dit kom by weiding vir hulle beeste. Die eerste is om die diere op die natuurlike veld te laat wei wat op die plaas beskikbaar is. Die tweede keuse is om spesifieke weidings aan te plant wat jou kudde ’n voorsprong sal gee, veral deur die winter. Die regte kombinasie van grasse en peulgewasse kan jou plaas se drakrag aansienlik verhoog.

Goeie weidingbestuur is die sleutel tot sukses. Daar is sekere riglyne wat die deurslag kan gee tussen goeie en swak weidings. Watter gewasse om te gebruik en wanneer om hulle te plant, die soort en hoeveelheid bemesting wat nodig is en die beskikbaarheid van water speel alles ’n groot rol in die besluite wat die boer oor sy weidings moet neem.

Of jy nou graan of gras plant, dit is altyd goed om jou gewasse te kan besproei. Dit beteken egter nie dat jy nie ook op droëland weidings kan aanplant nie. In die nuwerwetse era van boerdery is daar ’n verskeidenheid droogtebestande kultivars om van te kies.

Die winter is al op ons in die Suidelike Halfrond. Vir die meeste van Suid-Afrika is dit die droë seisoen wanneer die veld verdor en baie maklik oorbewei word. ’n Tekort aan voer en water is die beesboer se grootste vrees. Gelukkig is daar nog tyd om winterweiding aan te plant.

Die volgende weidings kan van Februarie tot Julie aangeplant word om jou kudde deur die winter te dra. Die eerste drie tipes moet liefs onder besproeiing aangeplant word.

Langswenkgras is ’n uitstekende keuse vir winterweiding. Dit is voedsaam, smaaklik en kan die koue trotseer. Dit is ook maklik aanpasbaar in verskeie grond- en klimaatstoestande. (Foto erkenning: https://alchetron.com/)

Langswenkgras (Festuca arundinacea)

Langswenkgras is hoogs aanpasbaar in verskillende klimaatstreke. Dit groei ook maklik in swaarder grond en vleilande. Dit word aanbeveel dat hierdie gras teen ’n digtheid van 25 tot 30 kg/ha gesaai word, of teen 20 tot 25 kg/ha wanneer dit in rye geplant word.

Kropaargras (Dactylis glomerata)

Kropaargras is ’n uiters voedsame gras en het ’n hoë graad van smaaklikheid. Dit is ook gehard teen droogtetoestande en moet liefs gesaai word teen 20 tot 25 kg/ha of in rye geplant word teen 15 tot 20 kg/ha.

Witklawer (Trifolium repens) en Rooiklawer (Trifolium pratense)

Die twee tipes klawer word gewoonlik saam geplant. Die Witklawer groei stadiger, maar is ’n meerjarige plant. Albei die klawers word ook gewoonlik gekombineer met enige van die bogenoemde grassoorte om die voedings-waarde van die weiveld te verhoog.

In baie gevalle maak boere alleenlik staat op die reën om die lande nat te hou. Party boere glo dat hulle nie die koste van ’n besproeiingstelsel kan regverdig nie, of hulle het nie toegang daartoe nie. Tog is daar ook hoop vir hierdie boere. Daar is grassoorte wat op droëlande aangeplant kan word.

Droëlandweidings moet egter vroëer aangeplant word om die voordeel van die laat reëns te kan geniet. Normaalweg word hierdie weidings tussen Februarie en April gevestig, om genoeg tyd te gee sodat die plante wasdom kan bereik voordat die diere kan begin wei.

Dit word dikwels aanbeveel dat ’n kombinasie van verskillende gewasse vir weiding aangeplant word. Op die manier verseker die boer dat sy weiding gehard, voedsaam en smaaklik is deurdat die verskillende gewasse mekaar aanvul. Saam verseker dit ’n wenweiding dwarsdeur die winter.

Hawer (Avena sativa)

Hawer verskaf goeie voedingswaarde en is ook ’n vorm van ruvoer wat goed is vir die beeste se grootpense. Dit is ook baie gehard teen droogte en ryp. Hawer behoort gesaai te word teen 50 tot 70 kg/ha of geplant te word teen 40 tot 50 kg/ha. Dit het ook ’n besonder hoë oespotensiaal.

Korog (Tritico secale)

Korog kan koue en ryptoestande weerstaan en het baie min water nodig. Dit is ook ’n vinnige groeier. Dit het ’n hoë opbrengspotensiaal en groei vinnig en maklik. Dit word dikwels doeltreffend saam met hawer gesaai. Die aanbevole saaidigtheid is 60 tot 80 kg/ha of ’n plantdigtheid van 35 tot 45 kg/ha.

Rog (Secale sereale)

Rog word die beste benut wanneer dit saam met Korog en Hawer geplant word. Dit het ’n hoë voedingswaarde, maar is nie so smaaklik soos die ander winterweidingsgewasse nie. Tussen 40 en 50 kg/ha kan op die lande gesaai word, of dit kan in rye geplant word teen 30 tot 50 kg/ha. Rog is gehard teen koue en ryp ook nie dood nie.

Alhoewel hierdie gewasse weiding se drakrag kan verhoog, moet daar tog gewaak word teen oorbeweiding. Die goue reël is om in ag te neem dat ’n bees tussen 2,5% en 3,5% van sy eie massa per dag aan droë materiaal vreet. Werk dus uit wat die vereistes sal wees wat aan die weidings gestel word en plant daarvolgens.

Die beste raad is om met ken­ners op die gebied te praat. Die meeste saadmaatskappye sal bystand lewer om die korrekte hoeveelheid en kombinasie van weidingsgewasse vir die boer se omstandighede aan te dui. Dit is belangrik om die plaas se bestaande drakrag, aantal diere wat moet wei en die beskikbaarheid van water in ag te neem wanneer die boer sy weiding beplan.