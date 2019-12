Plant weidings wat wen

This post is also available in: English

Weiding maak of breek ’n boerdery. Goeie weiding kan die verskil beteken tussen ’n suksesvolle jaar vir die boer, of ’n jaar waarin die bankbestuurder weer om genade gesmeek moet word.

In Suid-Afrika kan natuurlike weiding nie altyd voldoen aan die eise van kommersiële veeboerdery nie en daarom verkies boere meestal om weiding aan te plant. Dit bly goedkoper om ’n bees of ’n skaap te laat wei as om hulle te moet voer. Soos met die meeste ander boerderybedrywighede is die beplanning die belangrikste deel van die proses.

Voordat daar op ’n weidingsgewas besluit kan word, moet die boer himself eers ’n paar belangrike vrae vra.

1.Watter tipe voergewas gaan die beste groei in die klimaat en grondtoestande?

Daar is baie opsies om van te kies, elk met sy eie voor- en nadele. Doen eers deeglik navorsing voordat daar op ’n weidingsgewas besluit word.

2.Vir watter doel gaan die weiding gebruik word? Byvoorbeeld

afronding of melkproduksie? Die doel waarvoor die weiding gebruik word sal ook ’n bepalende rol speel n die uiteindelike besluit.

3.Wat is die voordele en nadele van die spesifi eke voergewas?

Hier moet daar baie spesifi ek gefokus word op die tipe gewas wat gekies word om aan te plant. Doen ’n behoorlike studie hieroor en praat met ander boere wat ervaring het met ’n spesifi eke soort gewas. Baie keer leer ’n mens eers die nodige lesse wanneer jy dit gedoen het. Gebruik die geleentheid om uit jou buurman se foute of suksesse te leer.

4.Kan die voergewas veelsydig of baie spesifi ek benut word?

Daar moet duidelikheid wees oor die doel waarvoor die weiding aangeplant word soos bo genoem. Indien dieselfde weidingsgewas gebruik kan word om byvoorbeeld droë koeie te onderhou en afronding te gee aan slagdiere, sal dit meer winsgewend wees om dan dieselfde weiding vir die twee doelwitte te benut.

5.Hoeveel weiding sal die kudde nodig kry?

Hier moet die drakrag van die weiding in ag geneem word en vergelyk word met die aantal diere wat daarop moet wei. Waar die weiding onder besproeiing aangeplant word, kan die boer ’n weidingsprogram uitwerk waar die diere in weidingskampe opgedeel word. Op die manier kry die diere genoeg voer, en die kampe kan afgewissel word om oorbeweiding te voorkom en hergroei te bevorder.

’n Kombinasie van peulgewasse, grasse en wortelgewasse word aanbeveel om die voedingswaarde van die weiding te verhoog.

6.Word die weiding besproei of op droëland geplant?

Elkeen het sy eie probleme en sterkpunte. Droëlande het minder insetkoste, maar meer risiko. Weiding wat onder besproeiing aangeplant word, moet doeltreff end benut word om die koste te regverdig.

7.Wat is die bemestingsvereistes van die tipe weiding?

Hierdie punt moet verkieslik heel eerste aandag geniet. Die grond moet voor die plantdatum reeds bewerk en behoorlik bemes word. Die saadbedvoorbereiding is ’n deurslaggewende stap in die proses.

8.Kan daar ’n kombinasie van verskillende gewasse gebruik word om die weiding se voedingswaarde te verhoog?

Hierdie benadering is veral gewild onder besproeiingsboere wat bewaringsbewerking toepas. Daar word dikwels ook gebruik gemaak van verskillende gewaskombinasies vir verskillende seisoene om die weiding die beste voedingswaarde te gee.

9.Hoe kan die insetkoste beperk word om winsgewendheid te verhoog?

Dit is belangrik om die insetkoste van enige projek dop te hou. Om geld te verdien is tog die oorhoofse doel vir enige boerdery. Daar moet egter seker gemaak word dat gehalte nie ingeboet word om ‘n paar rand te bespaar nie. Goeie gehalte saad en kunsmis sal op die lang duur meer lonend wees.

10.Hoe sal die siektebeheerprogram aangepas moet word om die toestande van die aangeplante weiding in ag te neem?

Enigiemand wat al deur ’n nat lusernland gestap het, sal weet hoe insekte soos muskiete en steekvlieë daardiehabitat kan oorneem. Dieselfde geld ook vir ander insekte soos bosluise en dies meer. Maak seker dat die dieregesondheidsprogram opgewasse is teen die nuwe uitdagings wat aangeplante weidings kan meebring.

n Fynsaadplanter soos hierdie Pierobon is presies wat nodig is om weiding te vestig en die beste groei te verseker.

Sodra al hierdie vrae beantwoord is,kan daar op die tipe weidingsgewasse besluit word. Daarna moet die grondvrugbaarheid bepaal word deur ’n grondmonster te laat ontleed.

Tradisioneel is die beste tyd vir die vestiging van weiding Januarie tot Februarie, maar daar kan ook verskillende somer- en winterprogramme gevolg word. In hierdie geval moet daar deeglik besin word oor die vestigingswwwtyd van die winterweiding. Saadbedvoorbereiding is van uiterste belang aangesien baie soorte weiding fyn saad het wat die plantproses moeiliker maak as om byvoorbeeld mielies te plant. Die saadbed moet gelyk en ferm wees met genoeg voginhoud. ’n Fynsaadplanter is ’n vereiste om die beste opkoms te verseker.

Weiding wat onder besproeiing gevestig word kan regdeur die jaar benut word, maar die koste is hoër. Daarom moet hierdie tipe weiding uiters doeltreff end benut word om winsgewend te wees.

Wat die bemesting betref, is dit ’n goeie maatstaf om in ag te neem dat een ton hooi ongeveer 10 tot 20 kgstikstof, 1,2 kg fosfor en 12 kg kaliumuit die grond verwyder. Daarom moet die boer hiervoor voorsiening maak in die bemestingsproses. ’n Algemene reël is dat weidings nie te vroeg benut moet word nadat dit gevestig is nie. Eenjarige gewasse moet liefs nie voor ses weke na planttyd bewei word nie, en meerjarige gewasse moet vir die eerste agt weke toegelaat word om behoorlik gevestig te raak.

Om onkruid te bestry, moet die weiding en die onkruid liewer eers gesny word. Indien die onkruid weer opkom na die eerste snit, kan ’n selektiewe onkruiddoder oorweeg word. Om nuwe weiding te vestig is ’n duur proses. Dit het die potensiaal om baie waarde tot die boerdery te voeg indien dit goed beplan en reg bestuur word. Indien dit op ’n lukraak manier benader word, kan dit tot groot verliese lei.

Sorg dus dat jy vooraf goed beplan om die beste uit jou weiding te kry. Hierdie artikel is geskryf op grond van inligting in PANNAR se Weidingsproduksiehandleiding.

Kontak PANNAR vir verdere inligting by 033-413-9500 of besoek die webwerf by www.pannar.com.