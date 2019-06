Plant wat jy wil: Turf-Ag het ՚n besproeiingsoplossing vir jou

This post is also available in: English

Met 30 jaar se ondervinding in die besproeiingsmark weet Turf-Ag se span wakker mense presies hoe om elke druppel water vir jou te laat werk; maak nie saak of jy druiwe, appels, slaai of weiding plant nie. Hulle het ՚n span toegewyde, gespesialiseerde besproeiingsontwerpers, sewe takke landwyd en twee pakhuise vir verspreiding; een in die noorde en een in die suide.

Turf-Ag lewer deur sy handelaars en plaaslike besproeiingsmaatskappye ՚n diens aan boere wat alles insluit, vanaf opmeting van die terrein tot die vloei-tempo en grootte van elke sproeier.

“As ՚n boer reeds ՚n goeie verhouding met sy plaaslike maatskappy se kundige het, gaan ons nie daar inmeng nie. Ons verskaf toerusting aan die maatskappy en gee al die produkinligting wat die kundige nodig het om die boer by te staan,” sê Frank Hattingh van Turf-Ag.

Turf-Ag bring topprodukte van regoor die wêreld na Suid-Afrika vir nywerhede, die landbou en die huistuinmark. Hulle vervaardig ook self Veejet- en Geejet-mikrospuite wat deur die kleinhandel versprei word.

Onder die produkte wat hulle versprei, is die Hunter-reeks van Amerika vir kommersiële en huistuingebruik. Dit sluit spuite en beheerstelsels in. Torro se drupperpypstelsels kom van Europa af en kan gebruik word vir eenjarige gewasse, maar daar is ook meer permanente dikwandstelsels (PC-drip) beskikbaar. STF van Spanje het ՚n wye reeks filters soos sandfilters en selfskoonmaak-siffilters.

Tallas voorsien die pompe wat jy in die koöperasie van die rak af koop. Jy hoef net die pomp se pype te koppel en hom in te prop en siedaar! Vir meer gespesialiseerde behoeftes en wisselbarespoedpompe, is die hele reeks van DAB beskikbaar. Automat is die klapspuitkenners en hulle hoëdrukkoppelstukke kom van Elysee af.

Turf-Ag het reeds die huiswerk en al die moeite gedoen om net die beste produkte wêreldwyd in die hande te kry sodat jy net jou plaaslike kundige hoef te skakel of by jou naaste besproeiingswinkel hoef in te loop om jou besproeiing op die regte pad te plaas.

Besoek www.turf-ag.co.za om na hulle volledige reeks te kyk of skakel 0861 TURFAG (887-324) om uit te vind wie is die tegniese verkoopsverteenwoordiger in jou omgewing.