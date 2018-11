Plant vir die toekoms met pekanneute

This post is also available in: English

180 jaar. Dit is hoe lank ‘n pekanneutboom kan aanhou om neute te lewer. Met so ‘n lang produktiewe lewe in die vooruitsig verdien die belegging in jou kinders en kleinkinders se toekoms die beste moontlike wegspring.

Hardus du Toit, senior tegniese beampte by SAPPA (die pekanneut-kwekersvereniging) het by TLU Sentraalstreek se Landboukorrels Boeredag vertel waarom dit belangrik is om pekanneutbome te snoei. “Jy kan nie net ’n pekanneutboom plant en los as jy goeie produksie van die boom verwag nie,” sê Hardus. Die grootste gevaar is dat swaar takke kan afskeur. Die breekskade veroorsaak groot letsels en die boom kan selfs onder die ent afbreek, wat die hele boom vernietig.

Voordele van snoei is:

Beperk breekskade

Pekanbome word baie oud en groot en het ’n sterk struktuur nodig om die gewig van ’n groot oes te hanteer.

Gemaklike beweging binne die boord. ‘n Skudmasjien moet by die stam van die boom kan uitkom en groot oesmasjiene moet ook tussen die bome kan deurbeweeg.

Beheer van onkruid. Spasie is nodig vir toerusting en mense om die werk meganies te doen of met behulp van bespuiting.

Beweging is ook nodig vir bemesting en om deklae om die bome aan te bring.

Doeltreffende waterverspreiding. As die takke te laag hang, beperk dit waterverspreiding deur sproeiers.

Hoërraamtakke beperk skade aan die bome en ook aan die toerusting wat deurbeweeg.

Doeltreffende blaarbespuiting kan net plaasvind as die spuitstof oral kan bykom.

Dit kan ook nodig wees om die hoogte te beperk vir makliker hantering. As die rye tien meter wyd is, behoort die boom ook nie meer as tien meter hoog te wees nie.

Behoorlike boomvorming beteken beter produksie en die leiding van die takke moet vroeg begin. Dit is ’n deurlopende aksie met wintersnoei, somersnoei en die manipulasie van ogies om die hoeke waarteen takke groei te beïnvloed.

Sonligbestuur is naas water die belangrikste faktor vir groei en produksie. Sonlig moet by die blare uitkom vir fotosintese. Sonligbestuur is veral belangrik vanaf die tiende jaar.

As bome te groot word, kan sekere bome uitgedun word vir meer ruimte of sekere takke kan afgesaag word. Dit kan vernuwing binne die boom bring wat drag stimuleer.

Hennie du Plessis van Laeveld Agrochem het oor die belangrikheid van sink in pekanproduksie gepraat. Hy sê Suid-Afrika het wydverspreide sinktekorte en dit is belangrik dat pekanneutboere ’n behoorlike voorkomende sinktoedieningsprogram uitwerk.

“Teen die tyd dat jy die tekort begin sien, is dit al klaar ses maande tot ’n jaar te laat,” sê hy.

Sink (Zn) is in 1746 ontdek; dit is die 24ste volopste element en dit is noodsaaklik vir plante, mense en diere. Sink is die voorloper van aminosure en hormone wat sorg vir selvergroting, groei en ontwikkeling.

Hoe om tekorte te identifiseer

Blaarontledings is die enigste metode om sinktekorte te kwantifiseer. Die norms is 50-100 mg/kg, en laer as 50 mg/kg word as ’n sinktekort beskou. Visuele simptome sal veral op jong groei te siene wees. Die nuwe blare sal smal wees, met golwende blaarrande en vergeling tussen die nerwe. Hoe ligter die blaar tussen die nerwe is, hoe laer is die sinkinhoud. Blaardikte neem ook af en sekondêre skade soos siektebesmetting, insekskade en sonbrand sal toeneem.

Teen die tyd dat visuele sinktekorte waargeneem word, is opbrengs reeds benadeel.

Regstellende optrede

Blaarbespuiting kan doeltreffend wees om lae vlakke vinnig op te hef, maar daar is heelwat faktore wat die doeltreffendheid kan beïnvloed soos die groeistadium, die blaarwaterinhoud, temperatuur, ligintensiteit, tyd van die dag, humiditeit, wind en die bereikbaarheid van die blare.

Waar sinktekorte in die grond voorkom, is regstelling deur middel van grondtoediening ‘n langtermynoplossing. Hier geld ook faktore wat die sukses van so ’n toediening kan beinvloed, soos grondchemiese en grondfisiese eienskappe. Grond-pH het ‘n groot invloed op die beskikbaarheid van sink vir die boom, hoe hoër die pH hoe minder beskikbaar sal die sink wees. Daarom sal grondregstellings net doeltreffend wees indien die grond-pH eers reggestel word.

Jaarlikse blaarontledings asook grondontledings elke derde jaar is, is die beste manier om die sinkkrisis in pekanneutboorde aan te spreek.

Hier geld ook faktore wat die sukses van die toediening kan beïnvloed, soos grondchemiese en grondfisiese eienskappe en veral die pH. Hoe hoër die pH is, hoe minder beskikbaar sal die sink wees. Gereelde grondontledings bly die beste manier om voorkomende optrede te beplan.

Francois van Greunen van Syngenta het ook met betrekking tot siektes en plae voorkomende optrede bepleit. Hy sê ’n siektebestuursprogram wissel van streek tot streek en boere moet saam met plaaslike kundiges werk.

Dit is goed om ’n breëspektrumswamdoder net na die winter toe te dien en sistemiese middels later in die seisoen sodat dit die blare kan bereik.

Thea Ferreira van Syngenta het vir die boere gewys hoe lyk al die verskillende insekte wat skade kan veroorsaak. Die groen stinkbesie is bo aan die lys en dit is belangrik dat spuitmiddels teen die besie die boonste laag blare bereik, want dit is waar die getalle gewoonlik die hoogste is. Die groen sitrusblaarspringer val jong blare en neute aan en plantluise moet dopgehou word vir die sekondêre skade wat hulle kan veroorsaak. Die pekansnuitkewer kan neute beskadig en die pekanstamboorder steek sporadies sy kop uit.

Die groot nuwe gevaar is die Polyphagous shothole borer (hy is nog te vreemd vir ’n Afrikaanse naam). Die gogga is nou al wyd versprei. Hy is maar 1,5 tot 1,6 mm groot, maar sy aanslag geskied deur middel van ’n swam. Die kewer is ’n draer van die fussarium-swam en jy gaan weet jou bome is besmet as dit lyk of iemand die stam met bokhael geskiet het.

SAPPA is tans besig met ’n navorsingsprojek en hulle vra dat enigeen wat die kewer en sy swam opmerk dit sal aanmeld. Besoek asb http://polyphagous-shot-hole-borer.co.za/ vir meer inligting oor die kewer en om te sien hoe dit lyk.

Thea sê die goeie nuus is dat Syngenta aan ’n middel werk wat die pes kan beheer, maar die aansoek om registrasie van die middel teen die pes moet nog goedgekeur word voordat hulle dit as ’n oplossing kan aanbied.

’n Bekende pekanneutboer van Cullinan, Albert Bouwmeester, het gesê daar was ’n dramatiese groei in pekanproduksie in Suid-Afrika en met die nuwe bome wat nou in produksie kom behoort die opbrengs teen 2021 te verdubbel. Gelukkig is daar steeds ’n wêreldtekort en die ander voordeel is dat Suid-Afrika se neute vyf maande voor Amerika s’n gereed is, wat beteken ons neute word aangekoop vir die groot Sjinese nuwejaarsfees teen die einde van Januarie.

