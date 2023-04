‘Plant jou toekoms’ is waarvoor Bultfontein Equalizer staan

Bultfontein Equalizer (Edms) Bpk is ‘n maatskappy wat gestig is in November 2017, maar doen reeds besigheid as Bultfontein Equalizer vanaf 2012. Die maatskappy het sedertdien gegroei tot ‘n suksesvolle kompeteerder in die landboumark, wat veral in planters spesialiseer. Ons groot aantal lojale kliënte kan hiervan getuig.

Geleë 25km vanaf Bultfontein op die plaas Kroonland, bedien ons kliënte in ‘n wye area vanaf Makwassie in die weste, Petrusburg, Kroonstad, Viljoenskroon tot Marquard in die ooste.

Die maatskappy beskik oor die volgende:

‘n Goed toegeruste werkswinkel, waar voorseisoen diens van planters en voorafleweringsinspeksies op nuwe toerusting gemaklik gedoen kan word.

‘n Onderdele stoor met al die nodige voorraad om te verseker dat kliënte in druktye nie kosbare planttyd verloor deur te wag vir onderdele wat nie beskikbaar is nie.

Goed toegeruste voertuie vir buite-perseel diens aan ons kliënte.

Die personeel bestaan uit ‘n bekwame tegniese span wat beskik oor die nuutste tegnologie toerusting om goeie diens te lewer, ‘n onderdele bestuurder & administratiewe personeel wat te alle tye vriendelik & behulpsaam is.

Bultfontein Equalizer is ‘n veelsydige besigheid en ‘n handelaar vir die volgende agentskappe wat spesialiseer in die nuutste tegnologie:

Equalizer AG wat die volgende behels: planters vir minimum bewerking (min-till) en konvensionele planters vanaf 4 ry planters tot so groot as 32 ry planters en al die nodige onderdele

Cerealis, wat insluit alle Precision Planting toerusting en Drago mielietafels

CropQuip, wat insluit Camso tracks vir trekkers, stropers en implemente

Agricad, wat ‘n wye reeks toerusting insluit soos graanoorlaaiwaens (tapkarre), saadkarre ens.

Milwaukee, wat insluit hoë verrigting, swaardiens, battery gereedskap vanaf grease-pompe, soldeerboute, bore, impak instrumente en vele meer.

Sparex, wat insluit hoë gehalte trekker en implement onderdele sowel as werkswinkel benodigdhede.

Bultfontein Equalizer streef daarna om al die bogenoemde, hoë gehalte produkte te bemark en te versprei. Vriendelike, kwaliteit diens aan ons kliënte is vir ons ‘n prioriteit.

By Bultfontein Equalizer is ons toegewyde span reg om jou as kliënt van diens te wees met goeie produkte & bekwame personeel.

Bultfontein Equalizer streef voortdurend na vooruitgang – hou ons dop!