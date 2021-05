Plan teen die onwettige jag met honde dringend nodig

This post is also available in: English

Mpumalanga Landbou, neem met groot onsteltenis kennis van die jongste moord op ‘n boer van Mpumalanga. Ons veroordeel die dood van ‘n 58-jarige boer, op sy plaas naby Amersfoort, na bewering aan die hand van persone wat onwettig met honde op sy plaas gejag het, ten sterkste.

Onwettige jag, met of sonder honde, is ‘n oortreding in terme van die Wet op Wilddiefstal. Die teenwoordigheid op privaat eiendom, sonder toestemming, is ‘n oortreding in terme van die Wet op Betreding. Boere ontvang nie die nodige ondersteuning vanaf die SAPD om hierdie oortredings te beheer nie.

‘n Onskuldige boer, besig om sy plaas te patrolleer op ‘n Sondagoggend, is na bewering vermoor deur oortreders van die genoemde wette.

Mpumalanga Landbou doen ‘n beroep op die SAPD en die LUR vir Gemeenskapsveiligheid in Mpumalanga, om dringend maatreëls te implementeer wat betreding en die onwettige jag met honde sal stop. Hierdie tragiese voorval bevestig die erns van klagtes in die verband en dat sulke sake met die nodige dringendheid deur die SAPD ondersoek moet word.

Ons versoek die SAPD om geen steen onaangeraak te laat vir die arrestasie van die oortreders verantwoordelik vir die dood van ‘n onskuldige boer van Amersfoort nie.

Bron: Mpumalanga Landbou