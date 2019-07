Plan om plaasgemeenskap te beveilig

This post is also available in: English

“Om suksesvol te boer is nie maklik nie, maar die landbou bly lekker, uitdagend en elke dag is daar iets nuuts. Selfs met die veiligheidsbedreiging wat die plaasgemeenskap daagliks in die gesig staar, speel landbou steeds ‘n onmisbare rol in welvaartskepping en plaaslike- en nasionale stabiliteit en daarom moet ons alles in ons vermoë doen om ons boerderygemeenskap te beskerm,” sê Tommie Esterhuyse, voorsitter van Agri SA se Sentrum vir Uitnemendheid: Landelike Veiligheid, tydens ‘n besoek aan provinsie waar hy saam met Agri Noord-Kaap, Fidelity se tegnologie en dienste aan die landelike gemeenskap bekend gestel het.

Tydens die inligtingsessies wat in Kuruman, Pofadder, Springbok en gister in Calvinia gehou is, is meer as 200 landbouerverteenwoordigers, SAPS en sekuriteitsmaatskappye ingelig oor wat hulle te doen staan om hulself en hul gemeenskappe te beveiliging.

“Dit was duidelik dat die landbougemeenskap in dié gebiede geteister word deur veediefstal, diefstal van waterpompe in die Kalahari, huisbrake, asook dwelmaktiwiteite deur persone wat van buite die gebied inkom,” sê Joe Scholtz, voorsitter van Agri Noord-Kaap se Landelike Veiligheid- en Veediefstalkomitee. Daar was eenstemmigheid dat die dienste wat Fidelity ADT aanbied ‘n verskil kan maak aan boere se veiligheid. Elke gemeenskap moet nou sy eie behoeftebepaling gaan doen en dit aan Fidelity voorlê.

Tydens die afgelope week se besoeke, het Joe Scholtz gesê: “Ons belangrikste oogmerk met Fidelity se betrokkenheid is om plaasgemeenskappe te beveilig sodat ons boere in veiligheid kan leef en produseer. Die implementering van Fidelity se dienste kan slegs suksesvol geskied indien gemeenskappe hande vat; daarom is dit nodig dat ons boereverenigings, plaaswagte en plaaslike sekuriteitsmaatskappye hierby betrokke raak. Wat seker is en opmerklik was tydens die Agri Noord-Kaap-besoek is dat die lede die individuele kontak waardeer het. Dié waardering vir wat deur georganiseerde landbou gedoen word, is goed ontvang.”

Weens die uitgestrektheid van die Noord-Kaap en die unieke produksiepraktyke wat in elke gebied gevolg word, kom daar ook unieke misdade voor wat elkeen sy eie unieke beveiligingsplan nodig het. “Ons is opgewonde oor die oplossings wat Agri SA saam met Fidelity vir ons landbougemeenskappe beskikbaar maak, asook die rol wat Fidelity gaan speel met sy uitgebreide ervaring in beveiligingsoplossings.

Fidelity bied ‘n verskeidenheid tegnologie en dienste aan die landbougemeenskap, insluitend alarm- en kamerastelsels, monitering, gespesialiseerde dienste soos misdaad- en forensiese ondersoeke, opleiding in misdaadtoneelbewaring, vuurwapenopleiding, asook die koppeling van netwerke om die vloei van misdaadinligting te bewerkstellig, ontleding van sodanige inligting en terugvoering daarvan as bruikbare inligting aan ‘n boerevereniging met die oog op verdere optrede.

Vir enige verdere navrae kan u gerus die volgende persone kontak:

Tommy Esterhuyse: 082-782-0668

Joe Scholtz: 082-324-9600