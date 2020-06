Plaaswagte geaktiveer na druk deur TLU SA

This post is also available in: English

Na openbare druk gefasiliteer deur TLU SA, kan Plaaswagte uiteindelik weer wettig voortgaan.



TLU SA het in April ‘n dringende beroep op die minister van Polisie, mnr. Bheki Cele en President Cyril Ramaphosa gedoen om die plaaswagte weer te aktiveer, en het ‘n platform geskep waar Suid-Afrikaners die aksie kon ondersteun.



Dié noodsaaklike Plaaswagte was sedert die begin van die inperking in Maart verhoed om patrollies te ry om landelike veiligheid te beveilig, en het gelei tot ‘n merkbare en kommerwekkende toename in die diefstal van produkte en lewende hawe.



“Ons wil die publiek bedank dat hulle die belangrikheid van ons Plaaswagte besef en die petisie daarom so goed ondersteun het,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die adjunk-president van TLU SA, asook voorsitter van die Veiligheidskomitee.

“Ons het meer as 10 000 petisies ontvang en aan die minister en president gestuur. Dit is verblydend om te sien dat die druk wat ons deur middel van die petisie uitgeoefen het, die verlangde resultaat bereik het. Dit sou egter ideaal gewees het as die Plaaswagte nooit hulle bedrywighede moes staak nie.



“Plaaswagte lewer ‘n lewensbelangrike diens om die veiligheid van ons landelike gebiede te versterk. Die Plaaswagte werk baie goed saam met die polisie en help om hulle werklading te verlig.”



TLU SA doen ‘n beroep op alle patrollies en strukture binne die Plaaswagte om versigtig en met groot verantwoordelikheid op te tree.



Uitgereik deur: TLU SA