Plaasveiligheid: Die eerste nasionale prioriteit

This post is also available in: English

Agri SA wil saam met Agri Wes-Kaap die onlangse moord op Stefan Smit, ’n boer van Stellenbosch, ten sterkste veroordeel. Agri SA wil ook graag sy medelye met die Smit gesin betuig. Hy sal onthou word as ’n staatmaker en leier binne sy gemeenskap. Sy dood is ’n enorme verlies.

“Stefan het ’n groot rol in sy gemeenskap gespeel en was nou betrokke met aksies om landbou in die Wes-Kaap te bevorder,” sê Cornie Swart, Agri Wes-Kaap president. “Elke plaasaanval is tragies, daar is te veel om te noem, en Stefan se moord is nog ’n groot skok vir ons mense.”

Plaasaanvalle is ’n probleem wat oor ‘n lang tyd nie die nodige aandag van nasionale regering ontvang het nie. Plaasaanvalle is meestal brutaal en gewelddadig met ’n wye impak op die naasbestaandes en die gemeenskap. Agri SA ondersteun Agri Wes-Kaap en die provinsiale regering se werksaamhede en het reeds met President Cyril Ramaphosa geskakel om onmiddellike optrede te eis.

“Plaasveiligheid, vir boere en plaaswerkers, is president Ramaphosa se eerste prioriteit teenoor die landbou-gemeenskap,” sê Dan Kriek, Agri SA president. “President Ramaphosa het in April voor die nasionale verkiesing beloftes gemaak dat boere beveilig sal word en ons sal nou optrede eis. Ons kan nie behoorlik aan ander beleidspunte aandag gee as die veiligheid van ons boere geensins gewaarborg word nie. ’n Nasionale plan gerugsteun deur aansienlike hulpbronne, effektiewe polisiëring en effektiewe werking van die regstelsel wat met dringendheid uitgerol word, is nou nodig.”

Die moord op Smit wys dat groter samewerking tussen alle rolspelers vereis word.

Boereverenigings word aangemoedig om met die Agri Securitas Trustfonds te skakel om te sien in watter mate die fonds kan help met beveiliging. Agri Securitas bestaan sedert 1999 en het sedertdien vele landbouverenigings met sekuriteit-infrastruktuur gehelp.

Verdere inligting kan op https://www.agrisa.co.za/agriSecuritas verkry word.

Bron: Agri SA