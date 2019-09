Plaas kunsmis presies met Valtrac en Bogballe

This post is also available in: English

’n Dramatiese toename in werkspoed en doeltreffendheid is die resultaat wanneer jy Bogballe van Valtrac inspan om kunsmis te strooi. Hierdie feit is oor die afgelope twee jaar bewys deur vier van Valtrac se Bogballe L2W Plus-kunsmisstrooiers wat in die Oribivlakte werk. Die Oribivlakte is ’n klein, maar baie vrugbare landbougordel 35 kilometer vanaf Port Shepstone as jy binneland toe ry.

Matt Flanagan van die plaas Ballymena vertel hoekom die werktuig so gewild onder daardie groepie boere is:

“Ons het voorheen ’n eenvoudige skyfstrooier gebruik wat ons twee weke lank besig gehou het, maar die werktuig het ongelukkig in ’n vuur uitgebrand. Omdat ek baie in presisielandbou soos grondkartering en GPS-toepassings belangstel, het ek na iets meer gesoek.”

Matt se ander uitdaging was dat hy met sy nuwe strooier sy suikerriet, makadamianeute en teeboomolieplantasies wou kunsmis gee. Sy plaaslike Valtrac-handelaar, Bryan Taylor van MF Tractor parts in Port Shepstone, het die Bogballe voorgestel, maar die naam het baie volksvreemd geklink en Matt het eers vir hom gesê hy stel nie belang nie. Gelukkig het Matt toe gaan huiswerk doen en gesien die handelsmerk kom uit Denemarke. Boonop word Bogballe vandag onder die voorste kunsmisstrooierbouers in die wêreld gereken.

“Ons het na al die verskillende groottes wat Valtrac aanbied gekyk en eers gevra dat hulle die kleinste een op ons plaas kom demonstreer,” sê Matt. “Dit was ’n oulike masjien, maar ek wou graag funksies soos seksiebeheer, wenakkerbeheer en outomatiese kalibrasie ook hê om ten volle op die presisielandbouwa te kan klim.”

Die rooster en kegel binne-in die kunsmisbak beskerm die delikate roerders wat sagkens met die kunsmis werk sodat dit nie verpoeier nie.

Toe die L2W Plus die dag sy passies op die plaas wys, het hy geweet …

Matt se werkspoed en doeltreffendheid het dadelik dramaties toegeneem. Sy vorige strooier het 16 meter wyd gestrooi teenoor die Bogballe se 24 meter. Dit beteken die dekstrook is nou 50% breër.

“Met my vorige strooier moes ek twee weke in die lande en boorde spandeer, maar vandag doen ek alles in twee dae.”

Omdat Matt so vinnig kan werk, kan hy nou sy seisoen se kunsmis oor twee of drie strooisessies versprei. Dit verlaag sy wegspoelrisiko en verleng die voedingstydperk. Dit het sy opbrengs met tussen 5 en 10% verhoog.

Matt kan nou man-alleen sy hele plaas bestrooi as dit moet. “Ek bestel nou massasakke wat ek met die TLB in die L2W Plus se bak gooi en aangesien kunsmis my grootste uitgawe is, doen ek al die bestrooiings self,” sê hy. “Matt geniet die strooiwerk nou so baie dat hy sommige nagte eers tussen twaalf- en tweeuur huis toe kom,” sê Leonie, sy vrou.

Op die helfte van Ballymena word suikerriet geplant en die res is makadamianeute en teeboom … en die Bogballe bestrooi al die gewasse perfek. Op die suikerriet en teeboomplantasies kan Matt die volle 24 meter wyd strooi en selfs permanente paaie elke 24 meter tussen die teebome vestig sodat dit al is wat vasgetrap word. Die makadamiaboordrye is nege meter wyd. Die strooier word dan tot op sy minimum strooiwydte van tien meter gestel om kunsmis tot net agter elke boom te plaas. Matt se Valtrac-handelaar het sommer ’n skerm ontwerp wat aan die kante van die strooiskywe vasbout, wat sorg dat al die kunsmis op die walle en onder die bome beland en niks op die rybaan nie.

’n Bogballe-kunsmisstrooier is veelsydig genoeg om met ’n wye verskeidenheid derdepartymonitors te werk.

Die L2W Plus se gevorderde weegselle kalibreer die masjien gereeld en pas die strooisel deurlopend aan, selfs as die trekker vinniger of stadiger ry. “Nog ’n groot bonus is dat die weegselle, seksiebeheer en GPS-funksie my toelaat om kunsmis presies volgens verlede jaar se kaarte te plaas.”

Die horisontale seksies van die bak kan ook vervang word of vermeerder word om die bak se volume te verhoog.

Hierdie suksesstorie het vinnig versprei en vandag is daar drie ander boere in die omgewing wat ook baie meer gerus is oor hulle kunsmisplasings omdat hulle die Bogballe L2W Plus aangeskaf het. “Ons het ’n masjien gevind wat ons lewe eenvoudiger, vinniger en sekuurder maak,” sê Matt.

Skakel vir Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-8006 of stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za as jy beheer oor jou kunsmisplasing wil neem. Besoek ook Valtrac by www.valtrac.co.za.