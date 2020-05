Pioneer Weeg-en-Wen: Inskrywings vir 2020 is nou oop!

This post is also available in: English

Pioneer se Weeg-&-Wen opbrengskompetisie het mielie-, soja- en sonneblomboere van regoor Suid-Afrika behoorlik aan die praat. Hierdie kompetisie bied boere die geleentheid om innoverende produksiepraktyke te toets om sodoende die hoogste opbrengste te bewerkstellig.

Deelnemende graanboere ding in verskillende streekskategorieë mee om die verskeie mielie-, soja- en sonneblomtoekennings in te oes. Die inligting wat Pioneer gedurende hierdie kompetisie insamel, is nog ’n manier waarop die maatskappy met kwekers saamwerk om navorsingsinisiatiewe te bevorder en om plase se opbrengs per hektaar te verbeter deur die aanplant van die regte produkte.

