Pioneer Weeg en Wen: Boere presteer ondanks die droogte

‘n Boer van Douglas in die Noord-Kaap, HF Cilliers, het die strooptelling die hoogste laat spring in vanjaar se Pioneer Weeg en Wen-kompetisie. HF het ‘n opbrengs van 20,871 ton per hektaar vir mielies onder besproeiing behaal op die twee hektaar wat vir die wedstryd ingeskryf is. HF het ‘n kultivar van Dekalb, DKC 65-60BR, geplant.

Christo Cronjé van Vrede was ‘n kortkoppie agter met 19,632 t/ha met sy PANNAR-kultivar, PAN 3R-724BR.

‘n Hele aantal boere het onttrek as gevolg van die droogte wat hulle oeste geknou het, maar selfs in die weste is daar merkwaardige opbrengste op droëland behaal.

Wes-streek droëland: Danie le Roux van Shweizer-Reneke het 11,154 t/ha afgehaal, in dieselfde omgewing het Jozeph du Plessis 10,481 t/ha geoes en Casper Botha van Ventersdorp het 9,866 t/ha behaal.

Ander droëlandstreke: In die Sentraal-streek het Barry van Wyk van Fochville gewen met 7,990 t/ha, in Kwazulu-Natal het Josh Butt van Kamberg met ‘n opbrengs van 16,266 t/ha amper aan die besproeiingsmanne se opbrengs geraak, in die Oos-Vrystaat het Hendrik Fourie van Bethlehem 11,426 t/h behaal en in die watertafelstreek by Viljoenskroon het Stephen Kruger 7,565 t/ha gestroop.

In die sonneblom-afdeling was Gerrit Knoetze van Wolmaranstad met 4,014 t/ha die wenner. Andrew Poortier van Marble Hall het die tweede en derde plek verower met opbrengste van onderskeidelik 2,879 en 2,008 t/ha.

Die gemiddelde opbrengs in die droëlandsoja-afdeling was onder groot druk as gevolg van die droogte. Die wenner in die Oos-streek was BJ Rossouw van Nigel met 4,907 t/ha, Barry van Wyk in die Sentraal-streek het gewen met 4,099 t/ha, Danie le Roux van Shweizer-Reneke in die Wes-streek met 4,464 t/ha en in Kwazulu-Natal het Cobus Botha van Winterton 4,355 t/ha gestroop.

Cobus was ook in die afdeling vir soja onder besproeiing eerste met ‘n oes van 5,540 t/ha met die kultivar DM 5953 RSF. Christo Cronjé was tweede met 5,413 t/ha en Sarel Haasbroek van Carletonville derde met 4,301 t/ha.

Die toekennings is op ‘n spoggeleentheid by Mulderdrift oorhandig.

Graan SA het by die geleentheid aangekondig dat die Nasionale Opbrengskompetisie vir grane van volgende jaar af onder hulle vaandel gaan plaasvind. Die idee is dat die verskillende saadmaatskappye hulle eie wedstryde sal hou waaruit die wenners dan nasionaal sal meeding.

Dr Dirk Strydom, bestuurder, Graanekonomie en Bemarking, sê Graan SA is tans in gesprek met al die saadmaatskappye vir die opstelling van ‘n standaard protokol vir eenvormige beoordeling. Hy het ook aangekondig dat Pioneer, ondersteun deur Corteva, die hoofborg sal wees van die nuwe wedstryd.

Graan SA sê: “Die belangrikheid van kompetisies soos dié, kan nie onderskat word nie aangesien dit produsente juis die geleentheid bied om meer te wete te kom en by mede-produsente te leer. Verder bied die kompetisie ‘n platform aan graanprodusente om nuwe tegnologie, produksiepraktyke en idees uit te toets met die oog om opbrengste te maksimaliseer.”

Tony Esmeraldo van Corteva Agrisciences aan die woord.

Die sakedirekteur van Pioneer se oorhoofse maatskappy, Corteva Agriscience SA, Tony Esmeraldo, het die aandag op twee van Corteva se kernwaardes gevestig, naamlik:

Wees nuuskierig en hou nooit op om nuut te dink nie; en

Bou saam; jy kan nie meer op jou eie voortgaan nie, vennootskappe is belangrik. Dit is waarom Corteva onder meer met John Deere in vennootskap getree het. Boere kan deur die samewerking die voordeel van die beste nuwe tegnologie geniet.

John Deere is ook ‘n hoofborg van die Pioneer Weeg en Wen-geleentheid. Kevin Lesser, bemarkingsbestuurder, het by die geleentheid gesê winsgewendheid is die sleutel vir sakesukses in die bedryf.

Dr Dirk Strydom van Graan SA het aangekondig dat ‘n nuwe Nasionale Opbrengskompetisie van volgende jaar af onder die vaandel van Graan SA gaan plaasvind.

Hy sê John Deere spandeer $3 miljard elke jaar aan navorsing en ontwikkeling en die maatskappy is nie meer ‘n landboumaatskappy nie, maar ‘n tegnologiemaatskappy wat boere ondersteun om deel van die vierde nywerheidsrewolusie te bly.