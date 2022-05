Pioneer: Silk-jamming

Deur Neels Faber

Wat is silk-jamming?

Dit vind plaas wanneer die baard veronderstel is om aan die punt van die kop te verskyn en die verlenging van die baard word belemmer deur skutblare wat te styf gespan is aan die punt van die kop, of wanneer ‘n kultivar lang skutblare produseer. Die baard krul dan in ‘n bal in aan die bokant van die kop, sonder om uit die punt van die kop te beweeg.

Volledige baardverskyning vind gewoonlik plaas binne vier tot agt dae nadat die eerste baard uit die skutblare verskyn. Die mate van swak bestuiwing hang af van die tydperk wanneer baard-blokkasie plaasgevind het – hoe vroeër dit gebeur, hoe erger is die skade. Die foto onderaan gee ‘n duidelike aanduiding van silkjamming wat op verskillende tye ingetree het tydens die bestuiwingsperiode.

Wat is die oorsaak van die probleem?

Die hoofoorsaak van silk-jamming is temperatuurwisseling. Koue nagte tydens die bestuiwingsperiode verhoog die risiko van silk-jamming.

Wat wel vasgestel kon word, is dat indien die dag- en nagtemperature met meer as 10ᵒC verskil, dit die kans op silkjamming verhoog.

LET WEL – Die mielieplant is baie aanpasbaar en kan tot ‘n mate kompenseer vir die verlies aan pitte op die kop wanneer goeie groeitoestande tydens graanvul ervaar word.

Ken die verskil

Die foto onderaan verteenwoordig nie silk-jamming nie, maar wel swak bestuiwing weens ongunstige klimaatstoestande. Die toediening van swamdoder ‘n week voor en met bestuiwing, kan ook ‘n reuse bydrae tot dié verskynsel hê.

Klimaatstoestand voorbeeld

Die onderstaande grafiek en tabel bied ‘n duidelike voorbeeld van klimaatstoestande wat silk-jamming asook swak bestuiwing sal

aanhelp as gevolg van temperatuurwisseling en daaglikse reënval gedurende die betrokke tydperk.

