Pioneer se plan vir boeredae in 2021

deur Tharien Hendrikse, bemarking- en kommunikasiespesialis, Pioneer

Ons almal het stilletjies gehoop dat dinge weer meer “normaal” sal wees hierdie jaar, maar helaas word ons steeds uitgedaag om op nuwe maniere met mekaar te praat en sake te doen.

Die tradisionele boeredae wat saadmaatskappye hou kan dus ook nie soos vantevore plaasvind nie, maar vir Pioneer het dit beteken dat ons buite die boks moes dink om steeds vir ons boere waardevolle inligting deur te gee en ons produkte te bemark.

Die resultate stel ons in staat om die regte produk op die regte grond aan te beveel sodat die potensiaal vir optimale opbrengste bereik kan word. Proefdata en resultate word opgesom en gedeel in Pioneer se “Agronomie-navorsingopsommings”.

Saam met die proefinligting word onderwerpe soos plantdiepte by mielies, kopontwikkeling by mielies, digitale agronomiese proewe, DAT-preskripsiestandproewe, ons sojaboonprodukte, sonneblomme ensomeer bespreek.

Hierdie proewe sluit in beplande agronomieproewe soos PKF- en DAT-proewe – hier word gekyk hoe die baster met ander elemente (byvoorbeeld plantpopulasie, swambespuitings en rywydte) saamwerk en reageer. Genetiese proewe waar daar na produk alleen gekyk word, soos PKP-proewe, word ook geplant, asook ander beplande eksperimentele proewe soos wat nodig is om inligting te versamel.

2020 was ՚n moeilike en uitdagende jaar vir Suid-Afrika asook die res van die wêreld, maar ondanks moeilike omstandighede, inperkings en struikelblokke en danksy almal se harde werk, deursettingsvermoë en goeie reën word ՚n uitstekende oes hierdie seisoen verwag, sê Emile van den Berg, Pioneer se agronomiebestuurder.

“Agronomie se doel is om verwagtinge te bestuur en om verrassings uit te skakel en daarom is Pioneer se slagspreuk ‘Gemaak Om Te Groei’.”

Die proewe lyk werklik baie mooi hierdie jaar, reënval was goed oor die grootste gedeeltes van die land en dit is so jammer dat ons nie op groot skaal en persoonlik kan spog met die mooi mielies, sojabone en sonneblomme nie. Gelukkig laat die tegnologie van vandag ons toe om op nuwe en beter maniere inligting te kan deel en vind Pioneer se agronomiedae van 2021 op twee platforms plaas: virtueel en in-die-veld.

Pioneer is toegewyd om gewasbestuur te verbeter. Ons missie is om graanproduksie te maksimaliseer deur nuttige inligting te voorsien wat gegrond is op intensiewe en nuutskeppende navorsing.

Pioneer se Virtuele Agronomiedae

Die virtuele platform is beskikbaar vir enigiemand om te gaan kyk. Ons span landboukundiges het video-opnames gemaak van al die inligting wat gewoonlik by ՚n in-die-veld boeredag gedeel sal word. Proefinligting vir die Oostelike en Westelike streke word gedeel en ons twee produkagronome vertel alles van die nuutste Pioneer-genetika. Die produkte se eienskappe word bespreek, tesame met aanbevelings vir jou spesifieke behoeftes.

Mauritz van Heerden, produkagronoom van die Ooste, sê iets wat baie belangrik is om na te kyk is spesifieke genetika (of kultivars) vir spesifieke omgewings. Wanneer die kultivar in die spesifieke omgewing geplant word, het die omgewing ՚n regstreekse en onregstreekse invloed op hierdie kultivar, wat uiteindelik op ՚n sekere manier reageer op die omgewing.

Die belangrikheid van kultivarkeuse kan in ՚n drie dele saamgevat word: opbrengs, aanpasbaarheid en stabiliteit oor seisoene. Pioneer werk ook nou saam met chemiese maatskappye en ons houermaatskappy, Corteva Agriscience, deel waardevolle inligting oor "Voorkomende swambeheer by mielies".

Wanneer Pioneer ՚n nuwe produk in die mark bekendstel, is ons toegewy aan die taak. Ons filosofie rakende produkrentmeesterskap behels die verantwoordelike bestuur van ons tegnologieë se lewensiklusse in alle opsigte en daarom is ՚n praatjie oor rentmeesterskap ook op die platform beskikbaar.

Pioneer In-die-Veld Agronomiedae

Weens Covid-regulasies en ons maatskappy se verbintenis om altyd die veiligheid van ons mense, produsente en die publiek eerste te stel, hou ons wel in-die-veld Agronomiedae, maar op ՚n baie beperkende wyse. Bywoning word slegs na vooraf registrasie toegelaat en vind dan op rotasiegrondslag plaas van ’n maksimum van tien persone wat uurliks afwissel.

Ons stel dus voor dat jy die virtuele platform besoek en slegs indien jy dan werklik persoonlik na die genetika wil gaan kyk en ander vrae het, die in-dieveld dae sal bywoon. Hierdie bywoning is heeltemal vrywillig en streng veiligheidsprotokolle word gevolg.

՚n Rooster van die datums asook die registrasieproses is op die virtuele platform beskikbaar. By Pioneer is ons toegewyd besig om gewasbestuur te verbeter. Ons missie is om graanproduksie te maksimaliseer deur nuttige inligting te voorsien wat gegrond is op intensiewe en nuutskeppende navorsing. Ons streef daarna om die lewens te verryk van diegene wat produseer en verbruik, en daardeur vooruitgang te verseker vir toekomstige geslagte.

Die data wat gegenereer word is baie waardevol om te bepaal waar ՚n produk inpas, waar dit nie pas nie en wat die beste gewasbestuurstrategieë is om te volg. Dit stel ons in staat om die beste en mees akkurate aanbevelings vir ons kliënte te kan maak.

Vir meer inligting, stuur ՚n e-pos na info.rsa@pioneer.com, of kontak jou naaste Pioneer-verkoopsagent of landboukundige.