Pioneer: Die regte saad vir elke boer

This post is also available in: English

Kerk en politiek moet gewoonlik vermy word in goeie geselskap, of so is ons geleer. Deesdae kan ՚n mens amper boerderymetodes ook by hierdie lysie voeg van onderwerpe wat liefs nie bespreek moet word nie.

Party boere glo vas dat ՚n skeurploeg en ՚n planter die beste plantmetode is vir hulle omstandighede. Ander hou voet by stuk dat bewaringsboerderypraktyke soos geenbewerking of strookbewerking die enigste manier is om die saad in die grond te kry. Elkeen het sy argument en teenargument al goed ingeoefen net vir ingeval iemand dalk die netelige onderwerp sou aanraak. Uiteindelik gaan alles oor die metode wat vir jou werk om ՚n goeie, lonende oes te lewer.

Pioneer is ՚n alombekende naam onder graanboere in Suid-Afrika en die maatskappy besef dat die boer se eerste prioriteit die volgende seisoen se oes is. Daarom ontwikkel hulle voortdurend verskeie kultivars om seker te maak dat elke boer die regte saad sal hê om by sy unieke omstandighede te pas. Dit maak nie saak wat die boer se boerderypraktyk is nie, Pioneer het ՚n kultivar wat sal presteer.

Bernard Arnoldi, sy pa Ben, ma Christene, suster Elmie en haar man Tiaan boer saam op Klipkraal Landgoed, net buite Koster. Hulle plant net Pioneer-saad om elke seisoen die beste opbrengs te verseker. Hulle plant geelsowel as witmielies. Die mielieprys bepaal dan watter van die mielies aan die koöperasie gelewer word, en watter mielies hul gebruik om hoenderkos mee te maak in die voeraanleg wat ook op die plaas is.

Vir witmielies plant hul twee Pioneer-kultivars: 2927WYR en P2555WBR. Beide die kultivars het ՚n goeie opbrengspotensiaal, maar die 2927WYR het ՚n langer ontwikkelingsperiode as die P2555WBR wat ՚n vinniger groeier is.

Bernard se keuse vir geelmielies is ook ՚n kombinasie van die PHB33H-58BR- en die P2137BR Pioneer-kultivars. Hulle sorg dat die saadbed goed losgemaak en gelyk is vir die volgende plantseisoen.

Nog ՚n boer wat sweer by Pioneer is Pieter Joubert, wat ook net buite Koster op die plaas, Roerfontein, boer. Pieter was een van Pioneer se 2020 Weeg-en-Wen-wenners toe hy net so oor die 12 ton per hektaar in die droë weste gestroop het.

Vanjaar plant Pieter weer die staatmaker P2555WBR wat in die vorige seisoen so goed presteer het. Die Jouberts het 5 jaar gelede die besluit geneem om na Pioneer-saad oor te skakel en hulle was nog nooit spyt nie. “Pioneer-saad het bewys dat dit goeie opbrengs lewer met ons geenbewerkingsboerdery. Verder is Pioneer se pryse gunstig en die diens is nog beter,” vertel Pieter.

Pioneer verstaan dat die graanopbrengs die graanboer se hoofdoel is. Daarom gee hulle baie aandag aan navorsing en ontwikkeling van saad wat jaar na jaar beter opbrengste verseker.

Bernard Arnoldi van Klipkraal Landgoed plant Pioneer mielies om hoendervoer te maak vir sy hoenderboerdery. Liaan Lotter is Pioneer se verteenwoordiger in die Noordweste.

Nommerpas vir jou plaas

Liaan Lotter, plaaslike verkoopsverteenwoordiger, vertel dat dit nie net oor die saad gaan nie. “Elke kultivar het sy eie eienskappe en bestuursvereistes. Daarom sal enige saad nie vir enige boer werk nie. Pioneer probeer altyd om die boer van saad te voorsien wat die beste by sy omstandighede pas.”

Bernard Arnoldi is ook ingenome met die goeie diens wat Pioneer lewer: “Liaan staan my regdeur die seisoen gereeld by. Ons doen opnames en kyk na die plante se algemene prestasie. Met Liaan se persoonlike diens en die gehalte van Pioneer se produkte sal ek nie maklik weer ՚n ander saadverskaffer oorweeg nie.”

Vir goeie raad oor die beste saad vir jou plaas, kontak Pioneer by www.pioneer.com/za of stuur ՚n e-pos na info.rsa@pioneer.com.