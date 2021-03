This post is also available in: English

SUKSESVOLLE GEWASBESTUUR

Suksesvolle gewasbestuur onder die uitdagende omstandighede wat ons tans beleef, vereis effektiewe en innoverende gebruike van die agronomiese bronne en inligting tot ons beskikking. Toegang tot adviseurs en navorsingsgerigte inligting vorm die basis vir kritiese besluitneming.

By Pioneer is ons toegewyd besig om gewasbestuur te verbeter. Ons missie is om graanproduksie te maksimaliseer deur nuttige inligting te voorsien wat gebaseer is op intensiewe en innoverende navorsing.

DIE PIONEER AGRONOMIE SPAN

Die span gewaswetenskaplikes spesialiseer daarin om voedselgewasse te produseer en te verbeter deur sekere eksperimente en metodes te ontwikkel. Hulle moet krities dink om probleme op te los en beplan sekere studies om gewasse se opbrengste te verhoog. Die doel is om wetenskaplik te werk te gaan om die beste gewas te produseer op die mees konsekwente basis wat moontlik is in enige situasie. Dit is ‘n diverse span, en elke agronoom spesialiseer in ‘n spesifieke gewas of in ‘n spesifieke aspek van die gewasproduksie.

Die span se innoverende navorsing en data-analiseringsmetodes is gebaseer op navorsing oor plaasgrootte, wat ons in staat stel om uiteenlopende veranderlike faktore te bestuur wat ‘n impak het op graanproduksie. Die nuutste navorsing en unieke digitale programme word gebruik om graanproduksie te verbeter en waarde vir die boer toe te voeg met Pioneer genetika.

Die Pioneer agronomiespan verbreed hul navorsingshorisonne en verskaf innoverende inligting om die boer met verrykte data te voorsien om ingeligte besluite reg deur die jaar te kan neem. Die volgende stap is om presisieboerdery te maksimaliseer deur verskillende bestuursones te skep om sodoende beter inligting te kan verskaf. Die bestuursones help ons om te verstaan hoe die genetika op die omgewing reageer, en deur die data te stapel, kan dit lei tot akkurate kultivaraanbevelings. Die regte produk vir die regte hektaar sal dan aanbeveel kan word.

Deur gebruik te maak van hierdie digitale tegnologie, kan die Pioneer agronomie span beter kultivaraanbevelings maak en sodoende verseker dat die boer sy grond beter verstaan om ingeligte bestuursbesluite te neem.

Sodoende kan hy opbrengste optimaliseer, effektiwiteit maksimaliseer en risiko’s verminder. Daardeur streef ons om voedselsekuriteit te verseker deur middel van Pioneer genetika.

Vir meer inligting oor Pioneer se produkte, dienste en om kontak te maak met ‘n Agronoom of die Verkoopspan, gaan na www.pioneer.com/za of stuur ‘n e-pos na info.rsa@pioneer.com

Die Pioneer-span: