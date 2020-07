Philagro loods Yamato® 480 SC vir mielies in Suid-Afrika

This post is also available in: English

Mielieprodusente in Suid-Afrika het nou ‘n nuwe, langwerkende oplossing vir die beheer van moeilik-beheerbare onkruide.

Yamato® is onlangs by verskeiegeleentheide in die mielieproduserende gebiede deur Philagro Suid-Afrika aan boere, AECI Plant Health bemarkingspersoneel en die landboumedia bekendgestel.

Yamato® is ‘n hoogs doeltreffende gras- en breëblaaronkruiddoder in mielies. Met sy unieke chemie bied hierdie produk voortreflike beheer van ‘n wye verskeidenheid onkruidsoorte in talle grondtipes; met vooropkoms en na-opkoms toedieningsopsies.

“Weerstandbiedende gras- en onkruidsoorte bly ‘n uitdaging vir mielieboere in hul soeke na doeltreffende beheer van onkruidmededinging in mielielande,” het Bennie Buys, Philagro se Produkbestuurder vir Onkruiddoders gesê. “Ons plaaslike navorsingsproewe het gewys dat Yamato® veilige beskerming bied en hoogs aanpasbaar aangewend kan word na gelang van elke boer se spesifieke behoeftes,” het hy bygevoeg.

Yamato® is oorspronklik ontwikkel deur Kumiai Chemical Industries in Japan en is reeds in ‘n groot verkeidenheid toestande wêreldwyd beproef. Die aktiewe bestandeel, piroksasulfoon, aangedryf deur “AZEEV Technology”, spog reeds in verskeie lande met ‘n benydenswaardige reputasie vir doeltreffende beheer van moeilik-beheerbare onkruide.

Verskeie plaaslik-beproefde kombinasies met ander geregistreerde middels bied mielieboere nou bewese opsies vir veilige, langwerkende onkruidbeheer. Daarbenewens spog Yamato® met talle uitnemende voordele waaronder die produk geskik is vir bykans alle grondtipes, ongeag die klei-inhoud, en dit is veilig om voor- en selfs na-opkoms toe te dien in mielies.

Voorts gebruik Yamato® 10 tot 20 keer minder aktiewe bestanddeel as ander soortgelyke, vergelykbare produkte (byvoorbeeld, 1 liter geformuleerde produk kan tussen 5 en 10 hektaar behandel). Boonop loog Yamato® minder, dus bly die produk langer in die boonste laag van die grond waar gras – en onkruidsade gewoonlik ontkiem.

Volgens Henk van der Westhuizen, besturende direkteur van Philagro, bied Yamato® nou aan mielieboere die geleentheid om hul lande beter te kan bestuur deur gras en onkruid veilig en doeltreffend te beheer. Die vermoë om verskeie kombinasies na gelang van spesifieke behoeftes toe te dien, bied produsente waardevolle nuwe opsies om hardnekkige onkruidprobleme hok te slaan. Yamato® is nou beskikbaar deur Philagro se landwye handelaarsnetwerk, AECI Plant Health.

Bron: Philagro SA