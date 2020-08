Peake Equipment se STS-reeks selfloopspuite werk die beste teen peste

This post is also available in: English

As die stamboorders knaag en die wind of die reën dreig of jou gewasse is net te hoog vir konvensionele spuite; dink dan PEAKE In Front and Over the Top.

Peake Equipment se STS PEAKE selfloopspuite-reeks, wat net hier in Suid-Afrika vervaardig word, is perfek vir die boer wat staatmaak op ’n stewige, doeltreffende masjien om hoër opbrengste te lewer.

Die STS staan vir “Single Tank Sprayer” en daar is twee modelle in die reeks beskikbaar, naamlik die STS-XT en die STS-5000.

Die STS-XT word aangedryf deur ’n Cummins BTA6 turbo-aangejaagde enjin wat 149 kW lewer. Die spuit word deurlopend deur al vier wiele aangedryf, maar kan ook maklik oorskakel na ’n hoër versnelling vir padvervoer.

Die STS-5000 het dieselfde kenmerke, behalwe dat die model deur ’n Cummins QSB turbo-aangejaagde enjin aangedryf word, wat 205 kW krag lewer.

Die STS-XT kan toegerus word met ’n vlekvryestaaltenk van 1 500 liter tot 3 000 liter afhangende van die boer se behoeftes. Sy ouboet, die STS-5000 kan ’n vlekvryestaaltenk van 5 000 liter dra.

Die balke op Peake Equipment se selfloopspuite sit voor die kajuit, daarom die slagspreuk In Front and Over the Top, wat die boer in staat stel om ’n beter oog te hou oor die spuitwerk. Die STS-XT se balk kan tot 26 meter lank wees met ’n verstelbare hoogte van tussen 800 mm en 2 800 mm. Die STS-5000 se balk kan tot 36 meter lank wees met dieselfde verstelbare hoogte as die kleiner XT weergawe.

Peake Equipment se selfloopspuite is toegerus met die nuutste in die TeeJet-rekenaarstelselsreeks om die korrekte toediening van gifstowwe te verseker.

Om met die STS-reeks te werk is soos ’n droom. Die kajuit se lugversorging sorg dat die boer ten alle tye koelkop, gemaklik en gerieflik kan werk. ’n Rekenaar beheer die spuit sodat die gewasse deeglik en egalig bespuit word teen watter spoed die spuit ookal beweeg.

Donald Peake; eienaar van Peake Equipment besef dat die uitdagings van peste en weersomstandighede die venstertyd waarin gespuit kan word erg kan beperk; daarom is daar nie tyd om met steeks toerusting te sukkel nie.

Betroubaarheid en kliëntediens in die lig hiervan is vir die kliënt en vir Donald van groot belang. “Ons sorg dat ons spuite deurgaans honderd persent werk, maar sou daar wel ’n probleem skielik opduik, besoek ons die boer op sy plaas om dit so gou as moontlik reg te stel,” sê Donald.

Om meer oor Peake-spuite uit te vind of een aan te skaf vir ’n beter opbrengs, kontak Donald Peake by 082-696-1454 of info@peakeequipment.co.za of besoek hulle webwerf: www.peakeequipment.co.za.