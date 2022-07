Outomatisering in pluimveeboerdery: die wat en die hoekom

Wanneer kleinskaalse boerdery soos 5 000 of minder hoenders ter sprake kom, mag ՚n mens dalk wonder of die outomatisering regtig nodig is. Die antwoord is “Ja”! Met stygende bedryfsonkonste en ekstra uitgawes word boere genoop om op allerhande maniere geld in alle dele van die besigheid te bespaar.

Maar dit bly ՚n uitdaging om geld te bespaar en terselfdertyd te verseker dat die eindproduk ՚n goeie, standhoudende prys behaal. Baie boere probeer om op vindingryke maniere koste te bespaar, maar daar is net soveel wat gedoen kan word. Daarna begin jy die risiko loop om op gehalte in te boet deur goedkoper insette te gebruik. Dit is juis waarom outomatisering soveel voordele inhou.

Outomatisering laat jou toe om ՚n boerdery te bou wat optimaal werk met ՚n handjievol personeel en konstante insette. Produksie bly dus op ՚n ideale vlak.

Outomatisering, wanneer dit met presiesietoerusting gekombineer word, waarborg steekhuidende werkuitset op presiese tye. Die resultaat is verhoogde produktiwiteit en minder tyd wat op herhalende take vermors word.

As die produksietempo toeneem, sal die hoeveelheid geld wat aan die produksie van elke eier bestee word, afneem. Dit word bewerkstellig deur ՚n bestendige voorraad voedsel en om te verseker dat elke dier dieselfde, optimale hoeveelheid kos inneem. Baie min of geen kos word vermors nie. As jy ՚n outomatiese stelsel gebruik, beteken dit dat hierdie hoeveelhede presies afgemeet word deur ՚n masjien en nie ՚n mens wat maklik foute kan maak nie.

Maar wat van medium grootte boerderye? Die waarheid is dat daar ander uitdagings by mediumskaalse boerderye ontstaan, soos ondoeltreffende skoonmaak. Dit is belangrik om die hoenderhok te alle tye skoon te hou. ՚n Skoon hok handhaaf ՚n hoë graad van biosekuriteit, en bied veilige, gesonde werksomstandighede vir jou en jou personeel.

Die gebruik van hoëdrukwassers en werknemers wat onder die hokke inklim is iets van die verlede. Dit lei tot gebreekte eiers en plaas spanning op die hoenders. In plaas daarvan kan jy ՚n misvervoerband of selfs ՚n misskraper gebruik.

As jy nie van plan is om self die hoendermis te gebruik nie, kan jy dit oorweeg om dit te verkoop. Dit sal dien as nog ՚n bron van inkomste. Dit bly egter belangrik om toegang te hê tot ՚n doeltreffende proses vir die skoonmaak van hokke wat nie water vermors of die mis se samestelling verander nie. Om die behoeftes van jou onderneming te verstaan, beteken ook om die meegaande uitgawes te verstaan. Die probleem is nie noodwendig die koste van onderneming nie, dit is eerder om hierdie besteding op ՚n doeltreffende manier aan te wend. Die enigste manier om dit te doen, is om ՚n outomatiese oplossing te hê wat jou ՚n optimale opbrengs kan bied.

Vir meer inligting oor hierdie geoutomatiseerde stelsels, kontak Bierman Agri Maatskappy. Hulle is geleë in Fynbosstraat 82, Meyerton. Kontak hulle by 084-357-9514 of admin@bierman-agri.co.za.